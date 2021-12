Okinawa, město s největší koncentrací lidí nad 100 let. Tajemství dlouhého života je v ikigai

Okinawa je svým pozitivním vlivem na dlouhověkost proslulá, dokonce se řadí i mezi tzv. "modré zóny", které představují místa na světě, kde se lidé dožívají vysokého věku.

Obyvatelé Okinawy se vyznačují zejména svou velmi aktivní komunitou, kde se mají možnost socializovat po celý svůj život. Slouží k tomu takzvaná "moai", to může označovat téměř jakoukoliv aktivitu, kterou se spolu lidé z okinawské komunity rozhodnou podniknout.

Dalším faktorem dlouhověkosti lidí žijících na tomto ostrově je samozřejmě strava a celkový životní styl. Tito lidé totiž konzumují jen minimum průmyslově zpracovaných potravin. V jejich stravě se tedy potraviny s vysokým obsahem cukru téměř nevyskytují. Jejich jídelníček je plný zeleniny, ovoce, nejrůznějších vitamínů a antioxidantů.

Dalším velmi důležitým zvykem, co se týká stravování, je to, že jedí s mírou. Okinawané se zkrátka nepřejídají, snaží se konzumovat vždy pouze do polosyta.

Ikigai

Tento japonský způsob života se soustředí na všechny jeho aspekty.

Jde tu zkrátka o to, aby vás to, co děláte, naplňovalo. Ikigai lze také popsat jako určitou emoci, kterou cítíte, když se vám povede něco, v co jste vložili velké úsilí.

Podle ikigai to může být naprosto cokoliv. Může se jednat o vaření, práci na zahrádce, vnoučata, nebo dokonce i vaše zaměstnání, pokud opravdu milujete to, co děláte. To je také důvod, proč velké procento Japonců neodchází do důchodu, zkrátka v práci pokračují. Je to proto, že je jejich zaměstnání baví a naplňuje a s největší pravděpodobností se do něj těší každý den.

Studie dokázaly, že tento způsob života je jedním z hlavních důvodů dlouhověkosti okinawských obyvatel. Lidé tak prý zkrátka mají větší motivaci žít. Jde zkrátka jen o to, vyplnit svůj den činnostmi, které nás naplňují.

Zdroj: BBC

