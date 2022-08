Posmrtný život: Žena prozradila, co viděla ve stavu blízkém smrti

Posmrtný život fascinuje lidi již celá tisíciletí a není divu. Smrt je totiž jedna z mála věcí, o které můžeme s jistotou říct, že potká každého z nás, přesto toho o ní stále moc nevíme. Představy o posmrtném životě se liší člověk od člověka. Každý zkrátka věříme v něco jiného, někteří lidé jsou dokonce přesvědčeni o tom, že nás po smrti nečeká vůbec nic.

Dlouhodobým zdrojem informací o tom, co nás po smrti čeká, jsou pacienti, kteří zažili tzv. klinickou smrt. Jde o stav, který se vyznačuje zástavou dechu a srdeční činnosti. Většinou trvá zhruba 5 až 6 minut a pacienta není možné v takové chvíli prohlásit za mrtvého, neboť jeho centrální nervový systém je stále funkční a je tak možné ho přivést zpátky k životu. Někteří pacienti, kteří tímto stavem prošli, popsali, co přesně viděli poté, co se jim zastavilo srdce.

Jedním z nich je i Betty Eadie, která prožila klinickou smrt po hysterektomii. Údajně prý ležela na nemocničním lůžku a cítila, že jí z těla mizí krev a spolu s ní se z něj vytrácí i její duše. Poté se údajně vznesla se nad nemocniční lůžko a viděla své tělo, jak bezvládně leží pod ní, v tu chvíli věděla, že zemřela.

Chtěla ale ještě naposled vidět svou rodinu, tak vyletěla z okna nemocnice až ke svému domu a navštívila svého manžela i děti. Nejdříve se o ně strachovala, poté ale byla nějakým způsobem schopna letmo nahlédnout do jejich budoucnosti a ujistila se o tom, že je čeká šťastný život. Když se vrátila do nemocnice, pokračovala údajně do temného tunelu.

Pamatuje si ale, že neměla strach, cítila se uvolněně. Na konci tunelu ji údajně objal sám Ježíš a řekl jí, že ještě není její čas. Hned poté jí tři andělé ukázali tu nejkrásnější zahradu, kterou kdy v životě viděla. Nic tak krásného prý na Zemi neexistuje.

Nakonec se před ní prý objevil sám Bůh a řekl jí, že se musí vrátit zpět do svého těla. Betty její podivný zážitek velmi uklidnil, smrti už se nebojí, naopak. Téměř se nemůže dočkat toho, až znovu spatří onu nádhernou zahradu, kterou jí v době její klinické smrti údajně ukázali andělé.

