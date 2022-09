Příjmení, která byste asi nechtěli, ale přesto s nimi lidé žijí a jsou na ně hrdí. Víte i o dalších?

Příjmení si většinou nevybíráme, tedy alespoň ne to rodné. A právě podle něj můžeme dost dobře odhadnout, jací byli naši předkové v době, kdy se ke křestnímu jménu začalo přidávat právě i druhé označení - tedy vlastně právě příjmení. To většinou vzniklo přirozeně podle toho, jak byl dotyčný mezi lidmi znám. Bylo-li ve vsi více Janů, pak jeden byl možná vyšší než ti druzí a doptali bychom se na něj jako na vysokého Janka, nebo snad Jana Vysokého. Pan učitel se mohl jmenovat také Jan, ale oproti tomu vysokému byl navíc i moudrý - tedy Jan Moudrý. Stejně vznikala i příjmení, která dodnes voní starými řemesly - Mlynář, Kolář, Řezník nebo Řezníček, Truhlář a podobně. Jak to tedy asi bylo právě ve vaší rodině?

Děkovat nebo láteřit?

Pravdou je, že někteří z nás mohou svým předkům děkovat třeba za příjmení Krásný - takových žije v naší republice na pět set a největší koncentrace těchto Krásných lidí je podle statistik v Plzni. Chytrých je v republice o něco méně, jen těsně nad tři stovky, zato Moudrých máme bezmála osm stovek. To jsou ale všechno příjmení, na která mohou být jejich nositelé právem patřičně hrdí.

Pak jsou tady ale i ti druzí, jež by možná někdy měli chuť si se svými předky od plic promluvit, proč právě oni musí nosit takové příjmení. Jako třeba více než osmdesát Zlých z nichž většina žije ve Frýdku-Místku nebo na sto čtyřicet Špatných, kterých bychom nejvíc našli v Brně. Co asi udělali tak zlého nebo špatného dávní členové jejich rodu, že se tyto skutky táhnou s jejich potomky až do jedenadvacátého století? Jenomže ani tohle ještě není všechno…

Matlové žijí hlavně v Brně

Jestli si někdo myslí, že být Zlý je opravdu hodně špatné a potupné, co by asi měl říkat pan Grupáč? Jistě si na svoje příjmení zvykl a neříkáme, že je špatné, ale zvláště v jistém věku si musel, chudák užívat - a s ním i další členové jeho stejnojmenné rodiny. Stejně tak bychom asi neměnili ani s Pindovými, které můžeme nejsnáze potkat v Hodoníně, ale ani s brněnskými Matli, i když ti by šli spočítat na prstech jedné ruky. V Čáslavi a v Havlíčkově Brodě je podle statistiky nejvíce Troubů, stejně tak Čáslav stojí na druhé příšce hned za Prahou v počtu Nezbedů. Ani tady není těžké odhadnout, jak se prapra…dědeček asi choval.

Nezdraví - představuje se!

Ne všechna podivná příjmení jsou ale taková, nad kterými bychom pozvedli obočí. Některá nás spíš přimějí k úsměvu, ať se jejich nositelům líbí nebo ne. Pokud vám při představování neznámý člověk podá ruku a pronese: Vítámvás, nemusí ještě jít jen o pozdrav. Možná je to zdvořilý člověk, který se jen představuje, stejně jako na 120 dalších nositelů tohoto příjmení. Pozor byste si měli dávat hlavně ve Štenberku nebo v Třebíči. V Mladé Boleslavi se zase možná potkáte s příjmením Domalíp a celkem rovnoměrně je po republice rozeseto bezmála Rádsetoulalů - zůstávají tak dodnes všrni svému příjmení a pravděpodobně i životnímu stylu svého prapředka.

Když se potká Uc a Agh

Tak co? Ještě se vám nelíbí vaše příjmení? Třeba je ještě horší, možná si s ním jen nevíte rady. Na každém je možné najít něco, proč si jej zamilovat (tedy na většině). Hlavně aby se vešlo do úřední kolonky, protože ty mnohdy nepočítají s opravdu dlouhými příjmeními. Z těch českých jsou na tom hodně špatně například Červenokostelečtí se 17 písmeny a jistě bychom našli i další podobná. Oproti tomu třeba takový pan Uc (to příjmení skutečně existuje) nebo pan Agh (i tady se znovu vracíme do Čáslavi, kde žije lidí s tímto příjmením většina), se vejdou skutečně kamkoliv.

Jak se tedy zdá, takový docela obyčejný Novák - to je prostě sázka na jistotu a klid v duši i životě…

Zdroj: Kdejsme, ČSÚ

