Proč vás psi sledují na záchod? Experti vysvětlili podivné chování vašeho mazlíčka

Psi často se často chovají, jako kdyby byli náš ocásek, kam se hnete vy, tam se hnou také. To ve většině případů platí dokonce i v případě, že spí. Půlnoc, nebo tři hodiny odpoledne, možnost vás doprovázet na různá místa bytu si zkrátka nemohou nechat ujít.

Toto chování nám sice do jisté míry může lichotit, ale po čase se z něj může stát něco, co vás bude ve společném soužití s vaším chlupáčem obtěžovat. Pejsci se vás ale opravdu nesnaží naschvál iritovat, až zjistíte ten pravý důvod toho, proč by vás váš domácí mazlíček sledoval až na kraj světa, budete si toho vážit mnohem více.

Jste součástí smečky

To, že vás váš pes sleduje na toaletu a poté trpělivě čeká za dveřmi, neznamená, že se nudí nebo že se sám v místnosti bojí, právě naopak.

U pejsků s tímto chováním se projevuje jejich pradávný instinkt a mentalita z dob, kdy psi volně žili ve smečkách. Váš čtyřnohý kamarád vás totiž bere jako součást jeho smečky a snaží se vás chránit, tak to zkrátka ve smečce chodí.

Pejsek, který vás sleduje na každém kroku, vstane spolu s vámi, když se přemístíte z pokoje do pokoje, zkrátka chodí za vámi nebo vedle vás jako váš osobní ochránce. Když vás nevidí v dohledu, tak si myslí, že se mu rozpadá jeho smečka, a cítí se bezmocně. To může být důvod za úpěnlivým kňučením za zavřenými dveřmi.

Nemají cit pro osobní prostor

Toto chování tedy z psího pohledu není ničím neobyčejným, psi zkrátka nemají cit pro soukromí nebo osobní prostor, oni sami ho totiž nevyžadují. Spíše ocení co nejmenší osobní prostor, pokud jde o ně a jejich páníčka.

V některých případech ale u pejsků, kteří tento instinkt nemají, se může jednat také o to, že má vaši osobu spojenou s pozitivními zážitky. Tím může být drbání, podávání pamlsků, hraní si a další. Přirozeně tak s vámi chce trávit více času, tedy všechen čas.

