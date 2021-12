Jednoduché denní návyky, které vám změní život. Opravdu fungují a zaberou jen pár minut

Toto jsou ty nejdůležitější z nich.

Zdravá strava

Většina lidí se bojí, že "jíst zdravě" znamená konzumovat mdlou stravu bez chuti, opak je ale pravdou. Stačí si vybrat "zdravé" druhy potravin (bílkoviny, čerstvé ovoce a zelenina, celozrnné produkty a zdravé tuky) a různě je kombinovat, kořenit a podobně, kreativitě se meze nekladou. Pokud vám tedy vaše pokusy o zdravé pokrmy přijdou bez chuti, zainvestujte do kuchařky, která se zaměřuje na zdravá jídla, nebo vyhledejte nějaké chutné zdravé recepty online.

Jezte, když máte hlad

Existují nejrůznější debaty o tom, kolik jídel denně byste měli jíst, jak velké porce a v kolik hodin. Ve skutečnosti se ale každá z odpovědí na tyto otázky liší člověk od člověka. Měli byste zkrátka poslouchat své tělo.

Pokrok ve snížení váhy totiž záleží na počtu kalorií, které vydáte, a na počtu kalorií, které zkonzumujete. Pokud vydáte více energie, než přijmete, tak budete hubnout nezávisle na tom, na kolik ji rozdělíte jídel nebo kdy dané pokrmy zkonzumujete.

Jedná se tedy především o to, aby vám vámi zvolený způsob stravování co možná nejvíce vyhovoval. Jedině tak budete schopni si zdravou stravu ve svém životě dlouhodobě udržet.

Voda, voda, voda

Pití vody má na naše tělo velmi pozitivní vliv a její nedostatek nám může způsobit nemalé zdravotní potíže. Nejdůležitější je si zapamatovat, že musíte pít tak často, abyste celý den nepocítíli žízeň, ta už je totiž známkou dehydratace.

Dostatečné množství tekutin má pozitivní vliv mimo jiné i na náš matabolismus a energii. Pokud na pití vody často zapomínáte, zkuste si pořídit flašku na vodu a nosit ji všude s sebou, nebo mít neustále plnou skleničku s vodou na stole.

Alespoň 15 minut fyzické aktivity

Ve dnech, kdy cvičíme nebo alespoň jdeme na procházku, je mnohem pravděpodobnější, že budeme dodržovat také zdravý jídelníček.

Dokonce i ve dnech, kdy se necítíte na hodinové cvičení v posilovně, vydejte se alespoň na 15minutovou procházku. To platí i pro dny odpočinku od intenzivního tréninku.

Upřednostněte spánek

Kvalitní spánek je jedním z nejdůležitějších komponentů zdravého životního stylu. Kvalitní odpočinek vám zajistí, že budete mít dostatek energie na naplánovanou fyzickou aktivitu a s největší pravděpodobností také sníží vaši chuť k jídlu.

Často denně strávíte celé hodiny u televize nebo na internetu, aniž byste si to uvědomili. V tomto případě se rozhodně vyplatí oželet váš oblíbený seriál a jít spát o něco dříve.

Dělejte to, z čeho máte radost

Spolu se soustředěním se na co nejzdravější životní styl a dostatečný počet odcvičených hodin týdně byste si také měli najít čas na to, co vám dělá radost.

Nezapoměňte si svůj nový zdravý životní styl užívat. Jedině tak si ho totiž dokážete udržet.

Zdroj: Skinny Ms

