Rebel, který proslul v Sýrii, nabízí pomoc Ukrajině

Suheil al-Hammoud prý dokázal v Sýrii zlikvidovat 140 tanků. Rebel vyhazoval do povětří tanky prezidenta Sýrie Bashara al-Assada s pomocí protitankových střel, bojoval tak za svobodu.

Dokonce získal přezdívku "Abu al Taw" podle jména jedné z protitankových střel BGM-71 TOW.

Minulý týden v pátek na sociální síti twitter zveřejnil zprávu, ve které stálo: „Jak se můžu zapojit do konfliktu na Ukrajině a bojovat po boku Ukrajinců? Jsem připravený.“

How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready