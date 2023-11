Rozhodčí ve fotbale může udělit bílou kartu. Jako první po ní volal Platini

Bílá karta se používá k uznání fair play hry nebo gesta. Z jejího obdržení neplynou žádné výhody, ani nevýhody. Je to nástroj, který se jednoduše používá ke „zvýšení etické hodnoty ve sportu“. Může se ukázat hráči, členovi trenérského nebo zdravotnického personálu obou týmů apod. Bílá karta byla zavedena v Portugalsku a tamní asociace jí dala zelenou ve všech domácích soutěžích, včetně první ligy. Na schválení od FIFA stále čeká.

Platini to chtěl jinak

Ovšem v případě bílé karty nejde o žádnou novinku, s myšlenkou přišel už před lety bývalý prezident UEFA Michel Platini. Jenže v jeho podání mělo jít o jiný kontext. Platiniho vizí bylo ukázat bílou kartu hráčům jako trest za nesouhlas, který by provinilce donutil opustit hřiště na 10 minut. Chtěl bojovat proti vulgárním urážkám rozhodčích a vůbec proti slovním výpadům hráčů a členů realizačního týmu.

Buď jak buď, v současné době zůstává bílá karta omezena na Portugalsko, Mezinárodní fotbalová asociace je v tomto ohledu hodně váhavý střelec. Zatím je tedy nepravděpodobné, že bychom se dočkali zavedení „bílé“ v nejvyšších soutěžích v Anglii, Španělsku, Itálii, Německu či Francii, případně v kontinentálních soutěžích pořádaných UEFA.

Fanouškům se udělalo špatně

Když se ale ještě jednou vrátíme do Portugalska k historickému momentu a udělení první bílé karty, tak zjistíme, že by to smysl docela dávalo. V pohárovém zápase mezi ženskými týmy Benficou a Sportingem Lisabon domácí vedli 3:0. Těsně před poločasem se někomu v hledišti údajně udělalo nevolno, což přimělo zdravotnický personál obou týmů, aby přispěchal na pomoc.

Rozhodčí Catarina Campos poté ukázala bílou kartu oběma zdravotnickým týmům za jejich pohotový zákrok. Fanoušci na Estadio da Luz tleskali ve stoje, i když mnoho z nich netušilo, co karta vlastně znamená. Když pochopili, vesměs se shodli, že jako gesto je to skvělá věc.

