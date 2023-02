Ruský vědec Alexander Berezin: Mimozemšťané nás mohou zničit omylem. Buď budeme první, nebo mrtví

Ruský teoretický fyzik Alexander Berezin se podíval na UFO, mimozemšťany, jejich život a možnou touhu po zničení naší planety jinýma očima a pohledem, na který nejsme zvyklí. Co když těmi špatnými, kteří zapříčiní zánik jiné civilizace, budeme právě my?

Mimozemšťané existují, říká Berezin

Alexander Berezin pracuje v Národní výzkumné univerzitě elektronických technologií v moskevském Zelenogradu, tedy v ústavu, který je v zemi jeho původu často označován jako ruské Silicon Valley. Jde tedy o odborníka na slovo vzatého, a tak bychom jeho názor neměli brát na lehkou váhu. Co si myslí o možné návštěvě mimozemšťanů a o dalších obydlených světech ve vesmíru? Předně prakticky vylučuje možnost, že bychom byli v celém širém vesmíru skutečně sami. Na druhou stranu ale nevylučuje, že jsme to právě my, kdo je prozatím na vrcholu vývoje – alespoň pokud jde o relativně dosažitelné „okolí“ Země.

Zničí jiná civilizace nás nebo my zničíme ji?

Podle Berezina je docela možné, že my lidé jen podceňujeme stupeň svého vývoje, když automaticky předpokládáme, že je na jiných planetách život mnohem dál. Pokud by nebyla náhodná – prozatím nepodložená – svědectví o návštěvách mimozemšťanů reálná, není důvod se domnívat, že nás mimozemšťané vědomě ignorují. S velkou mírou přesvědčení vědec tvrdí, že v takovém případě pravděpodobně nedosahují naší vyspělosti. Co z toho pro Berezina plyne? Pokud bychom skutečně byli těmi nejvyspělejšími bytostmi v dosažitelném vesmíru, bylo by jen na nás, jestli ostatní formy života na jiných planetách přežijí, nebo ne.

Osídlení jiných planet

Proč by lidstvo ničilo své sousedy (nebo naši sousedé nás), je podle něj logická otázka, na kterou má ale stejně logickou odpověď. „Civilizace, která dosáhne takového stupně vývoje, že bude mít možnost osidlovat jiné planety, se začne přirozeně rozpínat. Bude přitom přemýšlet stejně jako třeba stavební četa, která má vybudovat nový dům a během své činnosti zničí mraveniště, které nemá žádný důvod chránit. Pokud se tak stane, nemusí to být zlá vůle, ale pouhý přirozený běh věcí,“ domnívá se Berezin. Vychází přitom už jen ze zkušeností a historie vlastního druhu, tedy samotného člověka. Kolik živočišných druhů jsme byli schopni vyhubit při své expanzi do dalších a dalších oblastí Země? Nikdo přitom tato zvířata nebo rostliny nelikvidoval, vše se stalo docela přirozenou cestou a postupnými kroky, aniž bychom si to jako lidé zpočátku uvědomovali.

Buď první, nebo mrtví

Podle Berezina je také velmi pravděpodobné, že civilizace, která jako první vyvine takovou technologii, která ji dovolí putovat mezi planetami, bude mít naději na to, že přežije nejdéle ze všech. Podobné úvahy zveřejnil již dříve také slavný profesor Stephen Hawking, který předpokládal, že pokud nenajdeme jinou planetu, na které bychom mohli žít, změna klimatu, počet obyvatel, pandemie a naše válčení nás nakonec zničí.

Je to skutečně tak, jak si myslí Alexander Berezin? Dokonce i on sám doufá, že se mýlí. Pokud by to byla pravda, mělo by lidstvo na výběr pouze ze dvou variant: buď budeme ničit, nebo budeme zničeni.

Doufejme tedy, že fakt, že jsme ještě nebyli kontaktováni jinou civilizací, je spíše důsledkem prozatím nepřekonatelných vzdáleností mezi světy, a pokud by některá z možných forem života byla schopná vyvinout mezigalaktické plavidlo, byla by již na tak vyspělé úrovni, aby pochopila, že ničit jiné živé tvory není správné.

