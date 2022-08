Sériový vrah Ondrej Rigo: Vraždil ženy v přízemních bytech, na mrtvolách se sexuálně ukájel. Prozradily ho ponožky

Před soudem se tento sériový vrah k žádné z vražd nedoznal, analýza DNA ale mluvila proti němu. Už před vraždami byl trestán celkem jedenáctkrát. Naposledy byl ve vazbě půl roku předtím, než začal vraždit. Vinen byl za trestný čin nedovoleného opuštění republiky. Ihned po propuštění odjel bez pasu do Vídně, tam si obstaral falešný jugoslávský pas, odjel do Německa a požádal zde o azyl. Za padělání pasu byl na dva měsíce v Německu uvězněn. Po propuštění odjel do Mnichova, kde spáchal během dvou měsíců dvě vraždy.

Vraždil, zneužíval i kradl

Za první oběť mu padla čtyřicetiletá žena, kterou ubil ve spánku v jejím přízemním bytě. Jako nástroj si vybral železnou tyč. Na mrtvole se potom sexuálně uspokojil. Z bytu nic neukradl. Druhou vraždu spáchal také v přízemním bytě. Oběti bylo 28 let a k vraždě si přinesl opět kovovou tyč. Kromě toho vrazil oběti do krku ještě šroubovák. Opět vykonal na mrtvé ženě soulož, nikoliv však jen vaginálně, ale i do konečníku. Z bytu odcizil pár šperků a nezjištěné množství marek.

Na místě vraždy našla kriminálka ponožku. Domnívali se, že ji vrah použil jako rukavici, aby nezanechal otisky prstů. Tato domněnka se jim později potvrdila a byla pro celé vyšetřování devíti vražd stěžejní.

Po těchto vraždách odjel k sestře do Amsterdamu. V září 1990 vnikl opět do přízemního bytu pootevřeným oknem a ženu ve věku 56 let usmrtil dlažební kostkou. Na mrtvé vykonal soulož. Z bytu odcizil pár věcí včetně fotoaparátu, hodinek nebo pokladničku s mincemi. Další den odjel do Bratislavy a zabil zde ženu ve věku 88 let ve zdejším domově důchodců. Bylo tehdy 7. října 1990.

Žena se ubránila tak, že stiskla útočníkovi pohlavní orgány

V lednu 1991 v přízemí podnikové ubytovny zavraždil ženu ve věku 40 let a jejího syna, kterému bylo 16 let. Ve stejné ulici zavraždil o pár týdnů později ženu ve věku 79 let. Mladou ženu ve věku 22 let zavraždil téhož roku v červenci. Poslední vraždu spáchal v březnu 1992. Jeho obětí byla žena ve věku 67 let.

Jedna z napadených žen se Rigovi ubránila. Byla jí žena ve věku 32 let, kterou se vrah snažil usmrtit ve spánku. Ve spánku ji dvakrát praštil do hlavy násadou k motyce, ta se ale zlomila. Žena se probudila a druhou část násady využila ke své obraně. Při boji se jí podařilo uchopit útočníka za pohlavní orgán a silně stisknout. Útočník se dal na útěk.

Prozradily ho ponožky

Po vrahovi pátrali policisté všech třech států, nikoliv však společně. Riga zatknula slovenská policie v březnu 1992, jen několik hodin po spáchání poslední vraždy. Ihned po jeho zatčení začaly veřejné orgány různých zemí spolupracovat. Při zatčení neměl Rigo ponožky. Při všech svých vraždách si je totiž nasazoval na ruce, aby nikde nezanechával otisky. Vodítkem k objasnění případu se stal modus operandi.

Rigo si vybíral jen přízemní byty nebo ty, do kterých mohl vniknout z pavlače. Do bytu se vždy vkradl otevřenými či špatně zajištěnými okny. Vždy se jednalo o osamocené ženy, na které zaútočil ve spánku. Vražedné nástroje také zanechával na místě činů. Útoky směřoval hlavně k oblasti hlavy. Oběti po tom, co je zavraždil, sexuálně zneužíval a vždy je při odchodu přikryl. K jeho usvědčení přispěla i metoda DNA. Znalci ho označili za psychopata s nízkou inteligencí, u kterého však nebyla zjištěna žádná ze sexuálních deviací.

Byl odsouzen k doživotnímu vězení. Zemřel letos v červnu.

