Sirotek Edgar Allan Poe si vzal třináctiletou sestřenici. Nekrolog mu napsal jeho největší rival

Poe byl mimo jiné i literárním kritikem, který si rozhodně nebral servítky. To se mu ale nakonec příliš nevyplatilo. Nekrolog mu totiž napsal jeho rival Rufus Wilmot Griswold, který se pravidelně ocital pod palbou jeho kritiky.

Rufus tuto příležitost využil ke své osobní odvetě a napsal ho Poeovi velmi nelichotivě. Vykreslil ho jako opilce, sukničkáře a závislého na opiu. Více se rozepsal v díle Memoár, kde pomocí padělaných dokumentů slavného spisovatele ještě více očernil.

Allan nebylo jeho prostřední jméno

Rodným jménem tohoto slavného básníka je Edgar Poe. Narodil se v roce 1809 v Bostonu Davidovi a Elize Poe. Jeho otec ale svou rodinu opustil a matka zemřela o rok později, když byly Edgarovi pouhé dva roky. Malý Edgar byl tehdy předán Johnu Allanovi, který byl s největší pravděpodobností jeho kmotrem, a jeho bezdětné ženě. Edgar Poe si poté osvojil jméno svých pěstounů, a stal se tak Edgarem Allanem Poe.

Hazard a vyhazov ze školy

Největším vzorem Edgara Allana Poea byl básník Lord Byron. Poe snil o tom, že bude kráčet v jeho šlépějích. Vztahy Edgara Allana Poea s pěstouny však nebyly nejlepší. Proto se John Allan jednoho dne rozhodl, že svému svěřenci přestane financovat vzdělání na univerzitě ve Virginii.

Poe tehdy zpanikařil a snažil se chybějící peníze získat prostřednictvím hazardních her. Asi nikoho nepřekvapí, že tento jeho pokus nedopadl zrovna nejlépe. Poe nejenže nesehnal finance na další studium, ale skončil s obrovskými dluhy a závislostí na hazardních hrách, která jej poté provázela po celý život.

Oženil se se svou třináctiletou sestřenicí

Edgar Allan Poe se roku 1836 oženil s Virginií Clemm, jeho sestřenkou. Okolí na jejich vztah pohlíželo skrz prsty, ale kvůli něčemu jinému, než by nás napadlo. Nikomu nepřišlo zvláštní, že jsou příbuzní, problémem byl v tomto případě věkový rozdíl. Poe byl v den svatby o 14 let starší než nevěsta, bylo mu 27 let.

Ze smrti své ženy se nikdy nevzpamatoval

Virginia zemřela roku 1847 na tuberkulózu, bylo jí pouhých 24 let. Poe v době, kdy onemocněla, promítl smutek, který cítil, do své literární tvorby. Po smrti své manželky už vydal jen hrstku děl a o dva roky později — roku 1839 – zemřel on sám.

Zdroj: Britannica, Your Dictionary, Thought Co

KAM DÁL: Muž, který se chtěl zkrášlit na rande, usnul při proceduře. Výsledek je k popukání.