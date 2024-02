Svatba s blízkým příbuzným? Kupodivu to jde, když na to máte žaludek

Láska si nevybírá, alespoň tak to praví romantické filmy! Ale právní předpisy říkají, že vzít si svého příbuzného v přímé linii nebo do druhého stupně příbuznosti je nezákonné. Co to ale znamená a do jaké skupiny spadá sestřenice? Ta zákonodárcům totiž překvapivě vůbec nevadí.