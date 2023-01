Tohle jsou největší prsa na Slovensku, fotky vás dostanou. Patří Bimbo doll Nikoletě Moricové

Svá těla hrdě vystavují na odiv celému světu. Pokud ale někoho napadne, že synonymem Bimbo doll by mohla být například "manželka fotbalisty", je to omyl. Třeba v případě studentky psychologie na vysoké škole Nikolety Moricové to vůbec není o hromadění peněz či životě v luxusu. „Mým cílem nejsou drahé kabelky ani život v přepychovém domě. Vážně to není o materiálních snech,“ vysvětluje brunetka pro Čtidoma.cz.

Miluju extrémy

Dokonce byste ji prý neokouzlili ani v případě, že byste za ní přijeli ve Ferrari či Porsche. „Sportovní auta mi nic neříkají. Když už, tak by se muselo vymykat normálu, což miluju. Pokud jde o auta, tak SUV nebo monster trucky. A když motorky, tak značka Harley Davidson.“

V jejím případě je to totiž právě o extrémech. Ty vyhledává, ty jsou její životní náplní. „Dnes mám prsa 1 050 mililitrů. V létě si jdu nechat udělat 1 500 mililitrů. Jsou to největší ňadra na Slovensku. Takže ano, o tomhle to je,“ říká pro Čtidoma.cz Nikoleta. Zároveň tvrdí, že je v podstatě velmi skromný člověk. Chce mít radost sama ze sebe a potkávat se s lidmi, se kterými je jí dobře. „Jedna klinika má krásný citát - jsem jediné, co mám - a toho se držím.“

Negativní reakce? Jen málo

Moricová nežije podivný a tajemný život. Sama říká, že jí její vášeň v Bimbo doll příliš neomezuje, může chodit třeba i běhat, problémy nemá ani s oblečením apod. Ani na ulici se nesetkává s nějakými šílenými či negativní komentáři. „Pravdou je, že vyčnívám, každý si mě hned všimne. Nejsem ráda středem pozornosti, ale chápu, že to asi jinak nejde. Jsem opravdu hodě výrazná a lidi se dívají. A pokud jde o nějaké komentáře na sociálních sítích, tak ty negativní hned blokuji. Tím je vše vyřešené a jede se dál.“

