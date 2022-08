Tragédie, kterou si pamatuje celé Česko. Ctirad Vitásek v ostravské nemocnici nemilosrdně popravil sedm lidí

Když Vitásek nakráčel 10. prosince 2019 do čekárny traumatologie ostravské nemocnice a začal bez varování střílet po lidech, údajně si je počítal. "Jedna!" křičel. "Dva!" a opět vystřelil. Údajně to dělal po celou dobu, co páchal svůj hrůzný čin. Ten přitom trval několik sekund, zmařil však hned sedm lidských životů (čtyři přišli na místě o život, tři další podlehli následně svým zraněním), zapsal se do ostravské historie krvavou stopou a zničil několik rodin. Po tomto chaosu odjel na Opavsko, kde se zastřelil.

Útok připomněl masakr v Uherském Brodě

Dle počtu obětí je tento útok druhým nejhorším v dějinách České republiky, hned po střelbě v Uherském Brodě z roku 2015. Tam tehdy místní obyvatel Zdeněk Kovář zastřelil v restauraci Družba v Uherském Brodě osm osob a jednu těžce zranil. Mezitím měl hovořit s redaktorem zpravodajství televize Prima, kterému si stěžoval na šikanu a lhostejnost úřadů.

Vitásek měl v ostravské nemocnici nějaký čas bloudit a hledat čekárnu, kde je nejvíc lidí. Například čekárna kardiologie byla tehdy prázdná a v té gastroenterologické seděl jen jeden pacient. Zastavil se až v čekárně traumatologie.

Obrátil zbraň i proti sobě

Právě v té třetí bez varování vytasil zbraň české výroby, jedna svědkyně uváděla, že před střelbou vyhodil děti, přistoupil k první oběti a vystřelil. Takhle pokračoval po celou dobu. Než se dal na útěk, lidé se ho pokoušeli zastavit, ale marně. Do jednoho z mužů, který se mu postavil, vypálil dvě rány. Nepřežil.

I když se ho pacienti v nemocnici snažili zadržet, Vitásek uprchl a vydal se do Jilešovic ke své matce, které se svěřil s tím, co provedl. Když dojel k obci Děhylov, zastřelil se. Policisté ho tu dokonce před sebevraždou měli vypátrat, než k němu ale doběhli, obrátil zbraň proti sobě. Následná resuscitace byla neúspěšná.

Všude byla krev, líčila sestra

Blesk.cz citoval výpověď zdravotní sestry, která se do čekárny dostala mezi prvními. "Slyšela jsem něco jako pukání. Pak se rozezněla siréna. Celé třetí patro se rozeběhlo k traumatologii. Na ten pohled tam nezapomenu asi nikdy,“ líčila scénu, když vběhla do čekárny plné postřelených lidí v kaluži krve.

"Postřelené jsme nakládali na vozíky a běželi na urgentní příjem. Když jsem se vracela, měla jsem strach, nikdo nevěděl, kde je střelec,“ pokračovala. Někteří přeživší vypověděli, že když se začalo střílet, mysleli si, že to jsou petardy. V srpnu 2020 policie případ odložila. Když se Vitásek zastřelil, nebylo koho stíhat. Před vstupem do nemocnice vzniklo památeční místo.

