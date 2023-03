Václav Mrázek: Nejdříve zbavil ženy života, pak se ukájel nad mrtvými těly

Nikdo by to do něj neřekl. Na veřejnosti byl vůči ženám taktní a ostýchavý, okolí ho považovalo za pracovitého člověka. Vychodil sice pouze pět tříd základní školy a pocházel z dvanácti dětí, koníčky však neměl nijak nevšední. Rád hrál fotbal nebo hokej, jezdil také na kole. Jenže právě při jízdě si vyhlížel své budoucí oběti.

Vloupal se domu, žena ho poznala. Ani vnučku neušetřil

A možná by ho nikdo nechytil, kdyby ho v březnu 1957 nepřistihli, jak prohledává na pracovišti v šatně oděvy havířů. Teprve až při vyšetřování krádeže se zajistily důkazy a poznatky, které vyšetřovatele dovedly ke spojitosti Mrázka s vraždami. Při domovní prohlídce potom policisté zajistili věci, které patřily obětem, a kromě toho i vražednou zbraň.

První ženu, které bylo teprve patnáct let, usmrtil úderem do hlavy a pak ji pohlavně zneužil. Tím jeho běsnění neskončilo. Pořídil si pistoli a zavraždil milenecký pár. Na mrtvé se pohlavně ukojil. Spáchal však i vraždu loupežnou. Vloupal se do domu horníka Ladislava Berana, který byl tou dobou v zaměstnání. Během jeho vniknutí do domu se však probudila Ladislavova manželka, která vykřikla jeho jméno. Mrázek se tak bál prozrazení, že ji usmrtil několika ranami sekerou do hlavy. Svědkem tragické smrti byla desetiletá vnučka, kterou Mrázek při odchodu z domu pohlavně zneužil.

Chyběly důkazy

Mrázkův vyšetřovací spis měl šestnáct svazků. Byl podezírán také z dalších činů, vražd žen v okolí jeho bydliště. Všechny oběti totiž vykazovaly společné znaky a jeho rukopis. Chyběly ale objektivní důkazy, a tak mu tyto oběti nikdy nebyly prokázány. Kromě vražd mu však vyšetřovatelé byli schopni dokázat čtrnáct případů pohlavního zneužití, třicet tři případů vloupání a další provinění. Celkem byl obviněn ze 127 trestných činů.

Vraždy spáchal Mrázek mezi lety 1951–1956. Dopaden byl až v březnu 1957. Tři roky před začátkem jeho běsnění totiž došlo k personální obměně a drtivá většina zkušených policistů byla nahrazena mlaďochy bez praxe. Ti se soustředili především na hon za nepřáteli nového lidově-demokratického státu. Vrazi a nekrofilové byli zřejmě až na konci celého seznamu…

Zdroj: kriminalistika.eu, iDNES.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Žena se zbavila svého manžela i druha. Na vině byly partnerské hádky, nevěra a alkohol.