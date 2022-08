Velký horoskop na září: Kdo získá hodně peněz a koho čeká láska?

Znamení Vodnář

Tento měsíc to prostě bude stát za to! Máte velkou šanci na finanční výhry, zároveň i pracovní příležitosti k vám budou přicházet jedna za druhou. Pokud už dlouho toužíte po vlastním podnikání, není nic lepšího než začít právě teď. Hvězdy vás dobře povedou, na to se můžete spolehnout.

Znamení Ryby

Musíte vytrvat. Pokud chcete něco dokázat, nevedou k tomu zkratky. Teď vás ani nenapadne, kolik prostoru máte k úspěchu, který vás tolik láká. Dělejte to, co vás baví, a partner vás podpoří. V lásce se vám bude dařit, nemusíte se bát žádných hádek, které vás v posledních týdnech přímo trýznily.

Znamení Beran

U Beranů to bude tentokrát trochu vřít. Váš protějšek si myslí, že jste si našli někoho jiného, tipovat bude zejména pracovní prostředí. Vaše vysvětlování nepomůže, bude si stát za svým. Zkuste přemýšlet, odkud se bere ta nedůvěra a zda právě váš protějšek netrpí nedostatkem pozornosti. O vztah je třeba pečovat.

Znamení Býk

Když si konečně doma uklidíte a vyházíte vše, co už nepotřebujete, najednou budete mít kolem sebe dostatek prostoru. Zkuste si přečíst něco o feng šuej, ať uděláte možné maximum pro své pohodlí. Celý měsíc k vám budou přicházet znamení, které vás povedou k úspěchu. Musíte však pozorně koukat.

Znamení Blíženci

Čeká vás vášeň a romantika! Síly na flirtování máte na rozdávání, a proto nebudete váhat ani minutu, abyste vyrazili na večerní zábavu k rodině na vesnici či do místního baru. Pozornost vám zkrátka dělá dobře, a tak to bude vlastně celý měsíc. Až na konci si uvědomíte, že více než rychlé jednorázovky byste uvítali životního partnera.

Znamení Rak

V práci toužíte po úspěchu a máte pocit, že každý je na tom zkrátka o něco lépe než vy. Každému se více daří a vy jen stojíte opodál. Ve skutečnosti jste na nejlepší možné cestě, jak změnit svůj život od úplného základu. Musíte se ale přestat bát a začít konečně žít. Stěžování je k ničemu a akorát vás zdržuje.

Znamení Lev

Pokud jste ochotní udržet si otevřenou mysl, pak v září dostanete, co chcete. Zaměřte se zejména na svou kariéru, která bude chtít vyčistit od všeho, co nefunguje. Veškeré špatné pracovní nabídky a další nahraďte tím, co vám přináší slastné uspokojení. Půjde o něco, co bude zároveň přispívat vaší místní komunitě.

Znamení Panna

Změny jsou nevyhnutelné. To, oč vám v září půjde, budou peníze. Stále hledáte, co je pro vás vlastně dost, jak vydělat a netratit... Partnerovi tím lezete neuvěřitelně na nervy, protože ten má úplně jiné zájmy než vy. Občas je s podivem, že jste to vlastně dali dohromady. Věřte sami sobě, že nejste jen peciválové.

Znamení Váhy

Pravda se brzy ukáže, nemusíte se bát. Stejně tak nemusíte nic vysvětlovat svému okolí. Ti, kteří chtějí, poznají sami, že něco nehraje, a dalším to stejně nevysvětlíte. S partnerem vám to bude naopak skvěle klapat, až se budete sami divit. Užívejte si danou chvíli na maximum. Nezadaní se ale tentokrát zaměří více na sebe.

Znamení Štír

Dejte si tentokrát pozor na pochybné investice, které by vás v budoucnu připravily o spoustu peněz. Pokud hledáte cesty, jak zlepšit svou finanční situaci, raději si najděte poradce a konzultujte to s ním. Ve vztazích naopak zjistíte, že jsou skutečně určité hranice, přes které neumíte, a ani nechcete jít. Propříště se jich držte.

Znamení Střelec

Partner čeká, zda oceníte, co pro vás dělá, vy už ale dávno berete určité věci jako samozřejmost. Vyříkat si můžete úplně všechno, musíte ale chtít oba. Popřemýšlejte o krátké dovolené, případně prodlouženém víkendu. Jakákoliv změna prostředí vám pomůže vystoupit ze stereotypu a začít tvořit něco nového.

Znamení Kozoroh

Toužíte po lásce, zatím jste ale stále na tom samém místě. Běžte se bavit na místa, kde běžně nebýváte, kupte si něco nového na sebe. Pokud se budete cítit dobře a dostatečně sexy, bude to na vás vidět. Přitahujete takové lidi, jací jste uvnitř sami. Pro začátek stačí, když si uděláte čas na pravidelnou návštěvu kadeřníka.

