Výklad snů: Děsivý pád do neznáma, zuby, voda i létání

Sny zajímají a fascinují lidskou populaci už stovky let. Mnoho knih, výzkumů a osobností se snažilo mezi sny najít souvislosti a skutečně porozumět jejich výkladu. Pravdou však zůstává, že každý může ve svých snech vidět něco jiného, právě dle toho, co zrovna prožívá. V tom tkví to pravé kouzlo a tajemno. Známým představitelem psychologického badatele, který se sny detailně zabýval, byl Sigmund Freud. Svoje analýzy, jak díky výkladu snů vyléčil svoje svěřence, zveřejnil ve sbírce přednášek „Výklad snů“.

Co prozradí sny o vašem duševním zdraví?

Jistě jste již mnohokrát zažili, že po náročném dni v práci, hádce či strašidelném filmu následovaly nepříjemné sny. Není zcela prokázáno, jak moc váš bdělý život souvisí s obsahem snů, však studie z roku 2018 dokazuje, že jisté spojitosti existují a že duševní pohoda může mít skutečně vliv na to, co se vám zdá. Právě proto se vyskytla i hypotéza, že sny napomáhají zvládat a zpracovat emoce, a slouží tím pádem jako určitý „reset“ před nadcházejícím dnem.

Jak si vyložit vlastní sny?

Základním krokem, jak se vyznat ve svých snech, je zapisování. Sepište si sen ihned po probuzení, ať nezapomenete na žádné detaily. Uvidíte, že se vám sny či určité detaily v nich mohou často opakovat. Začněte si klást otázky. Použijte takové, které vás přiblíží k „rozluštění“ snu - například: Kde se sen odehrával? Jak jsem se během snu cítil/a? Co ve snu dominovalo? Všechny otázky vás postupně přivedou blíže a pomohou vám najít vysvětlení i v na první pohled nesmyslných spojeních.

Strach, svoboda i sexualita na každonočním programu

Sny dokáží vyvolat emoce. Možná jste se někdy probudili naštvaní a nechápali proč. Možná jste jen zapomněli na nepříjemný či strašidelný sen, který natolik ovlivnil vaši náladu. Nebo jste naopak vstali šťastní, plní energie.

Sny o pádu

Asi nejčastější sen, známý zejména z dětství. Mnohé výklady straší s myšlenkou smrti při pádu na zem. Tak tomu však není. Sny o pádu mají naznačovat změnu a že ve vašem životě není něco v pořádku a měli byste určitou část života přehodnotit. Pád může zároveň symbolizovat potřebu větší svobody a chuť více si užívat života.

Zuby

Sny o zubech nejčastěji vyjadřují jakékoliv obavy. Ať už se to týká vzhledu a připadáte si nedostatečně atraktivní, či obav z komunikace, vyjádření sebe sama. Jelikož podstatou zubů je kousat, řezat, jejich ztráta ve snu může značit ztrátu osobní síly, sebeobrany.

Nahota

Pod sny o nahotě se neskrývá nic důmyslného. Mají pouze ukázat strach z odhalení nedokonalostí, vlastních nedostatků.

Voda

Voda je symbolem emocí. Kalná a hluboká voda symbolizuje odpojení, potlačování vlastních emocí. Často je i upozorněním na možnou blížící se hádku.

Sny o létání

Snad každý za svůj život zažil ve snu pocit, že létá. Sny o létání mohou mít dvojí výklad. Pokud se cítíte vyrovnaní a šťastní, jsou tyto sny spíše jen potvrzením nezávislosti, svobody. Na druhou stranu však naznačují touhu uprchnout nebo uniknout z reality. Létání může zároveň zobrazovat naši sexualitu, jelikož se jedná o pocit potěšení a svobody oproštění se od společenských norem.

