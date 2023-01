Andělské poselství na čtvrtek 12. 1. 2023: Stále se držíme v opakujících číslech. Sepište si nové afirmace

Intenzita andělské jedničky a dvojky bude dnes hrát prim. Přináší nové příležitosti, velká pracovní rozhodnutí i změnu postojů. Je dost možné, že co vám vyhovovalo dříve, pro vás už nadále nebude atraktivní. Možná se dokonce rozhodnete, že vám za stres některé situace nestojí a vystoupíte z nich. Může se jednat zejména o pracovní pozice či toxické vztahy.

Čas na nové afirmace

Je čas si ujasnit, co od nového roku chcete! Pokud vás trápí nedostatek nebo se v partnerských vztazích nedaří tak, jak byste si představovali, máte perfektní příležitost, jak to změnit. Vaše momentální duševní stavy mohou mít vliv na celý váš život. Zdá se, že nevěříte v dobro. Všude vidíte jen stres a zmatek.

Sepište si nové afirmace, rok 2023 si to zaslouží. Vezměte si do ruky papír a každý bod, který napíšete, si odškrtněte. Prožívejte svou radost tak, jako by se vám už všechno z toho povedlo. Emoce má totiž daleko silnější frekvenci než jen pouhá myšlenka. I ve vašem mozku způsobuje skutečná radost něco zcela odlišného, než když se nad něčím jen zamyslíte.

Projevte lásku sami sobě

Nepodceňujte také to, jaké štěstí vám přináší, když se věnujete sami sobě. Ať už se ženy objednají ke kadeřníkovi, zajdou si na nehty, ať už muži zajdou k barberovi nebo si koupí něco na sebe... Vše se počítá! Váš vnitřní pocit se promítne do vaší duše. Budete mít daleko větší sebevědomí, abyste konečně vystoupili ze své komfortní zóny. Teď si chráníte své pohodlí a do větších akcí se vám nechce.

Pokud chcete dnes docílit domácí harmonie, nezapomeňte zapálit žlutou svíčku. Ta posiluje přátelství, komunikaci mezi lidmi, sebedůvěru i výřečnost jako takovou. Sen, který máte, nemusí zůstat jen ve vašich myšlenkách. Běžte si za tím. Uskutečněte to, čemu věříte. Když si něco vezmete do hlavy, uděláte dnes maximum, abyste si to splnili. Celý leden bude velmi intenzivní.

