Žena si svými proporcemi vysloužila přezdívku stonožka

Uživatelka sociálních sítí Emmie má oproti zbytku těla extrémně dlouhé torso. Někteří sledující si z ní začali dělat legrácky a přezdívat jí "stonožka", jiní zase nevěřili tomu, že jsou její fotky reálné, a osočili ji z toho, že je upravuje.

Přezdívky a dokonce ani falešná obvinění ale Emmie nijak nerozhodily. Ona sama totiž svou figuru miluje a rozhodně by ji za žádnou jinou nevyměnila.

Její proporce mimo jiné údajně slouží i jako optická iluze. Lidé totiž vzhledem k tomu, jak je velké torso Emmie, předpokládají, že by se svou výškou mohla lehce strčit do kapsy kdejakého basketbalistu nebo modelku, a to i s podpatky. Dívka ale ve skutečnosti měří pouhých 160 cm.

Dokonce i přes nelichotivé přezdívky a komentáře plné zděšení se Emmie nestydí svou postavu ukazovat, naopak.

Na sociálních sítích je podporou pro všechny, kteří čelili podobným reakcím na svůj vzhled. Někteří lidé, kteří kvůli tomu, jak vypadají, čelili posměchu a kritice, která může lehce vyústit v problémy se sebevědomím, berou Emmie jako důkaz toho, že nad takovými komentáři lze vyzrát. Jde to dokonce i poměrně jednoduše, stačí jen přijmout všechny své nedokonalosti a dát to rázně najevo.

„Jsem malá a mám velké torso, to všichni víme, přesto o tom pořád někdo něco píše,“ vzkázala Emmie svým sledujícím a odrazila tak případné útoky internetových trolů. Vzkazem dala najevo, že ví, jak vypadá, a nemá s tím žádný problém. Vytvořila tak zároveň i manuál, jak nejlépe čelit kritice na internetu pro všechny, kterým se takové dovednosti hodí.

„Vypadá jako krásná malá stonožka,“ okomentoval její vzhled jeden ze sledujících.

„Tak to je to nejdelší torso, které jsem kdy viděl,“ napsal další do prostoru pro komentáře.

V prostoru pod příspěvkem ale nechyběly ani obdivné komentáře několika žen, které by údajně za takovou postavu daly všechno, co mají.

Zdroj: Daily Star

