Žena varovala před běžnou procedurou, zdeformovala jí tvář

Sofia Marroquin (19) byla po proceduře, která slibovala odstranění podbradku, v naprostém šoku. Čekala, že jí druhý den povolená kůže pod bradou zkrátka zmizí a bude hotovo, tak ale zotavování se ze zákroku rozhodně neprobíhalo.

Nechala si do podbradku injekčně vpravit kyselinu deoxycholovou, která dokáže rozpustit tukové buňky. Jde o proceduru s názvem Kybella. Tento druh kosmetického zákroku je účinnou, ale méně invazivní alternativou ke klasické liposukci.

Někteří pacienti ale mohou na tuto látku zareagovat více než jiní. U některých lidí tedy nemusí být otok tak výrazný, to ale rozhodně nebyl případ Sofie. Jej podbradek totiž otekl tak, že její hlava připomínala obrovský obdélník. Po počátečním šoku si ale Sofia uvědomila, že je to pouze jeden z možných vedlejších účinků, který by měl sám od sebe zmizet.

Sofia se tak sledující snažila uklidnit a vysvětlit jim, že podivně vypadající otok za několik dní zmizí a teprve poté bude možné vidět výsledky. Prostřednictvím svého videa tak mimo jiné i varovala všechny, kteří se chystají proceduru podstoupit, aby počítali s možným otokem a nepropadávali panice. Rozhodně se ale vyplatí mít doma připravený mražený hrášek a malé ručníky na studené obklady.

Některé sledující ale vzhled dívky pořádně vyděsil. Nejspíš se tak podobným zákrokům pro jistotu vyhnou.

„Proč jsi to udělala?“ ptal se zmatený sledující.

„Já jsem si myslela, že je to nějaký filtr,“ objevilo se pod videem.

Zdroj: TikTok/@sof.marroquin

KAM DÁL: Muž zachránil štěně pomocí obyčejné pet láhve