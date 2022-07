Žena vydělává slušný balík! Dostává zaplaceno za to, že uráží muže

Nova Jewels (26) si vydělává poměrně zvláštním způsobem. Profesionální urážení se mezi běžné profese rozhodně neřadí, přesto si tím dokáže vydělat slušné částky. Prozradila dokonce, i jaké jsou výhody a nevýhody její netradiční práce.

Sympatická zrzka má hned několik klientů, kteří jí platí za to, že jim nadává. „Mám několik stálých klientů, které urážím. Jen si prostě musíte zvyknout na to, že nic, co řeknete, není přes čáru,“ prozradila dívka pro Daily Star.

Podle Novy je totiž poměrně těžké se nebát zajít do extrémů. „Několikrát jsem se bála, že překračuju nějakou hranici, ale oni mě poté ujistili, že odvádím skvělou práci a nic z toho, co říkám, nebylo přehnané,“ pokračovala.

Dále se dívka přiznala k tomu, že s některými klienty jí to jde jako po másle, a to prý zvláště s těmi, co jí nějakým způsobem nesednou, někdy to ale tak lehlé není.

„Je snažší je urážet, když jsou opravdu otravní nebo mi na nich něco vadí. Někdy jsou moji klienti ale sympaťáci a v tom případě to tak lehce nejde. To je ale jen můj osobní názor,“ svěřila se Nova.

Dívka si dokáže nadávkami vydělat v přepočtu neuvěřitelných 86 000 až 115 000 korun měsíčně.

Svou práci prý miluje a v nejbližší době ji rozhodně neplánuje měnit. Klienti ji prý denně zahrnují lichotkami a podporují ji v tom, co dělá. Zkrátka si prý nemůže stěžovat.

Zdroj: Daily Star

