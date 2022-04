Žena zaplatila desetitisíce za zvětšení rtů. Dopadlo to ale katastrofou

Jane Davis již dlouho přemýšlela o tom, že si nechá zvětšit rty. Nyní ale svého rozhodnutí lituje. Podstoupila proceduru, která se nazývá "lip flip", která rty sice nezvětší, ale vytvoří takový efekt. To bohužel nebyl případ Jane.

Mladá žena skončila po proceduře s obrovskou kruhovou spáleninou přímo okolo pusy. Se svým nepovedeným výsledkem lip flipu se pochlubila na sociálních sítích, kde šokovala desetitisíce. Někteří se neodpustili jízlivé komentáře a začali ženu přirovnávat ke kreslené postavičce z oblíbeného seriálu Simpsnovi.

Zákrok totiž zahrnuje lehké pálení kůže okolo rtů, výsledný efekt by se měl dostavit do několika dnů. Někteří sledující ale pochybovali o tom, že tak viditelná spálenina uprostřed obličeje stojí za to.

„Tímto videem bych chtěla vysvětlit, co to mám na obličeji. Je to skvrna složená z malých spálenin. Na té proceduře vám prostě pálí kůži, cítila jsem ve vzduchu spálené maso,“ uvedla žena do popisku.

„Až se ta kůže zahojí, tak by mi měla vyklopit ret nahoru a měl by tak vypadat mnohem větší,“ dodala.

„Nevěřím tomu, že to za to stojí, tohle je katastrofa,“ objevilo se pod videem.

„Vypadáš jako Homer Simpson,“ přirovnal jeden z fanoušků ženu ke kreslené postavičce.

