6 nejchladnějších míst na planetě: Tady by vám mrazem upadly uši!

Nejchladnější místa na zemi nejsou zrovna vhodná k tomu, aby tam člověk založil rodinu a užíval si spokojený život. Přesto někteří lidé objevili způsoby, jak tam přežít. „Víc než na individuálních dispozicích záleží na vybavení, které máme v tomto prostředí po ruce. A zároveň nelze spoléhat na okolní teplotu, ale i na jiné faktory, jako například vítr a vlhkost, které jsou základem pro teplotu pocitovou,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz klimatolog a meteorolog Radim Tolasz ohledně toho, jak se dá v takových podmínkách vůbec fungovat.

S tím souhlasí Martin Novák z pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem a dodává, že určitě nejde jednoduše říct, jaká je limitní teplotní hranice pro přežití člověka. „Kromě vnějších podmínek, tedy teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, větru a bilance krátko- i dlouhovlnného záření, totiž závisí i na délce expozice a míře ochrany. Zjednodušeně řečeno na tom, jak vhodně či nevhodně se oblékneme, míře pohybu jedince a částečně i na predispozicích,“ řekl pro náš web. Na jaká místa by se tedy nikdy neměl dostat člověk, který miluje teplo? Vlastně – pro jistotu by se ani neměl dívat na předpověď počasí z těchto končin, už z té totiž mrazí.

Stanice Dome Fuji, Antarktida

Oficiálně jde o nejchladnější místo na Zemi. S trochou nadsázky se dá říct, že by vám upadly uši, kdyby vám do nich někdo cvrnknul. Přesto, že v tomto regionu teploty jen zřídka vystoupají nad minus třicet stupňů, lidé našli obdivuhodné způsoby, jak se adaptovat a přežít zde. Místní stanice Dome Fuji byla založena v roce 1995 a vrty do hloubky země v této oblasti nám poskytují okno do 720 000 let paleoklimatické historie.

Nejnižší naměřená teplota: -93,2 °C v srpnu 2010.

Stanice Vostok, Antarktida

Jedno z nejchladnějších míst na planetě je paradoxně také jedno z těch, kam nejvíc svítí slunce. Což ale neplatí pro dobu polární noci, kdy sluníčko pro změnu nesvítí vůbec. Stanici otevřel v roce 1957 Sovětský svaz a dodnes je místem fascinujícího výzkumu. Vědcům se dokonce podařilo proniknout do obrovského subglaciálního jezera skrytého pod ledem, kde objevili ekosystém mikrobů a mnohobuněčných organismů, který předtím svět neznal.

Nejnižší naměřená teplota: -89,2 °C v červenci 1983.

Stanice Amundsen-Scott, Antarktida

Lidé, kteří zde pracují, vidí za celý rok pouze jeden východ a jeden západ slunce. Stanice se nachází vysoko na antarktické náhorní plošině a leží téměř 3 000 metrů nad mořem. I během léta se zde teplota jen málokdy vyšplhá nad -12 °C. Stanice je trvale obsazena od té doby, co zde Spojené státy v roce 1956 postavily první základnu, dnes zde žije v průměru 150 lidí, jen během zimních měsíců se posádka smrskne na nutné minimum. Vědci se tu specializují na výzkum neutrin, biomedicínskou práci a pozorování reliktního záření (kosmického mikrovlnného pozadí) pomocí dalekohledu South Pole Telescope.

Nejnižší naměřená teplota: -82,8 °C v červnu 1982.

Náhorní plošina Dome Argus, Antarktida

Kam až se dá zajít, jaká teplota je opravdu ta nejnižší? Toto místo, které se nachází poblíž stanice Dome Fuji, zřejmě brzy vydá odpovědi. Výzkumníci se domnívají, že nedaleký hřeben se „pochlubí“ nejchladnějšími podmínkami na Zemi. V roce 2018 tým z Coloradské univerzity v Boulderu použil technologii infračerveného mapování k identifikaci oblastí ve východní Antarktidě, kde by teploty mohly klesnout pod -90 °C. Ty se vyskytují v mělkých topografických prohlubních poblíž nejvyšší části ledového příkrovu v nadmořské výšce 3 800 až 4 050 m a Dome Argus je jedním z hlavních kandidátů.

Nejnižší naměřená teplota: -82,5 °C v červenci 2005.

Hora Denali, Aljaška

Nejvyšší hora Severní Ameriky je naprosto impozantní. Tyčí se do výšky více než 6 000 metrů nad mořem. Je to také ráj pro horolezce, ale pokud uvažujete o výstupu, budete potřebovat výjimečné vybavení, které v běžném obchodu se sportovními potřebami rozhodně neseženete. Meteorologická stanice umístěná blízko vrcholu zaznamenala v roce 2003 dosud nejchladnější teplotu ve Spojených státech.

Nejnižší naměřená teplota: -73,8 °C v květnu 2003.

Verchojansk, Rusko

Město, kde žije asi tisíc obyvatel, leží za polárním kruhem a kromě lidí je také častým cílem ledních medvědů, kteří zde hledají něco k snědku. Jeho jedinečné klima vytváří oblast studeného hustého vzduchu, místu se proto říká Sibiřská výšina. Oblast je náchylná k teplotním inverzím, kdy teploty mohou velmi kolísat. Je neuvěřitelné, že ve Verchojansku jsou letní teploty kolem třiceti stupňů nad nulou.

Nejnižší naměřená teplota: -69,8 °C v únoru 1892.

Zdroje: sciencefocus.com, newscientist.com, usatoday.com

