Nebezpečí parodontózy: Nemoc začíná nevinně, kuřáci mají smůlu, říká lékař

Při parodontitidě jsou tkáně postiženy zánětem, který vzniká především působením bakterií tzv. parodontálních patogenů – ty uvolňují jedovaté látky (toxiny). Je důležité vědět, že nositeli těchto patogenů jsou i lidé se zdravými dásněmi. Zhoršení zánětu ovlivňují další faktory, jako je dědičnost, přítomnost zubního kamene nebo třeba nesprávné výplně zubů.

Tím největším faktorem je ovšem nesprávná hygiena. „Bakterie vyvolávají zánět, který zničí okolní tkáně. Pokud člověk nemá v dutině ústní místo, kde se drží nepořádek, zánět nevznikne. Zní to banálně, ale je tomu skutečně tak. Pacient se musí naučit dobře čistit, což ho může naučit dentální hygienistka. Předejít parodontitidě se tak dá především hygienou a správným ošetřením,“ vysvětluje zubní lékař MDDr. Richard Fürst.

U kuřáků je riziko vzniku až třikrát větší

Prvními příznaky bývají zarudlé dásně a krvácení, pak se přidá ústup kosti a dásní. V té nejhorší fázi viklavost až vypadnutí zubu. U kuřáků je podle odborníka riziko vzniku dvakrát až třikrát vyšší, zároveň může onemocnění postupovat dvakrát rychleji.

„Nikotin obsažený v cigaretách stahuje cévy, to znamená, že dásně krvácejí minimálně nebo vůbec. Takže kouření představuje nejvýznamnější rizikový faktor vzniku parodontitidy. Léčba navíc hůře funguje a často to nejde úplně zastavit,“ doplňuje MDDr. Fürst. Riziko se zvyšuje i kvůli snížení obranyschopnosti v dutině ústní. Roli hraje i prostředí vytvořené chemikáliemi obsaženými v cigaretách, které umožňuje růst určitých druhů bakterií.

Pečlivost je hlavním klíčem

Pokud si pokládáte otázku, jak tedy parodontóze v tom nejlepším případě úplně předejít, nehledejte za tím nic složitého. Jako u spousty věcí vítězí pečlivost a péče – v tomto případě důkladné čištění se zubním a mezizubním kartáčkem a pravidelné návštěvy odborníka, který vám odstraní přebytečný plak a zubní kámen.

Pokud jste doposud na produktech spojených s ústní hygienou šetřili, zkuste to změnit. Šetřit se dá na čemkoliv jiném, ale zuby máme pouze jedny! Některé produkty jsou vyráběny speciálně na prevenci krvácení dásní a parodontózy. „Jedním z takových je například zubní pasta Lacalut aktiv PLUS, která okamžitě dásně stahuje a zpevňuje i díky dvoufázové technologii s bílou a červenou složkou. Mimo jiné obsahuje účinnou látku chlorhexidin – a právě produkty s touto látkou dokážou s parodontózou účinně bojovat. Snižuje totiž množství stávajícího zubního plaku, zabraňuje tvorbě nového a brání uchycení mikroorganismů na povrchu zubu.“

Dentální hygiena

Pokud jste ještě nikdy nebyli na dentální hygieně, měli byste to co nejdřív napravit! Jejím úkolem je doplnit vaši domácí péči o chrup. Dentální hygienistka vás naučí nejenom, jak se starat o zuby co nejefektivněji, ale postará se i o nečistoty, které sami doma odstranit nezvládnete. Jestliže první příznaky pocítíte, okamžitě navštivte svého zubního lékaře. Zároveň se pokuste omezit kouření, alkohol a stravu bohatou na cukry.

Co by tedy nemělo chybět ve vaší zubní výbavě?

Rozhodně nesmí chybět klasický zubní kartáček. Pomocí něho vyčistíte vnější, vnitřní a kousací plochy zubů. „Neměl by chybět ve výbavě nikoho z nás, jelikož je to opravdový základ! Tvrdost vybírejte podle stavu svého chrupu i osobních preferencí. Případně se poraďte se svým zubařem,“ doplnil lékař. A co dál doporučuje?

Zubní pasta: můžete volit podle osobní preference chuti. Pokud ovšem trpíte na citlivé zuby nebo krvácení dásní, jak jsme již zmiňovali, zaměřte se na výběr produktů specializovaných na prevenci parodontózy.

můžete volit podle osobní preference chuti. Pokud ovšem trpíte na citlivé zuby nebo krvácení dásní, jak jsme již zmiňovali, zaměřte se na výběr produktů specializovaných na prevenci parodontózy. Mezizubní kartáček a zubní nit: klasický kartáček se do mezizubních prostor nedostane, proto byste měli používat ještě zubní nit nebo mezizubní kartáček. Velikost vám pomůže vybrat dentální hygienistka.

klasický kartáček se do mezizubních prostor nedostane, proto byste měli používat ještě zubní nit nebo mezizubní kartáček. Velikost vám pomůže vybrat dentální hygienistka. Ústní voda: je spíše nadstavbou při čištění. Osvěží dech a pomůže zlikvidovat poslední zbytky plaku po čištění kartáčkem.

