Viník páchnoucího dechu přistižen při činu: Je to jazyk

Čistíte si zuby dvakrát denně, pořídili jste si dokonce elektrický kartáček, abyste péči o chrup dotáhli k dokonalosti, chodíte pravidelně na dentální hygienu a používáte ústní sprchy, dentální vody a nitě? Pak máte jistě pocit, že děláte pro své zdraví maximum. Když ale opomenete čištění jazyka, velká část nečistot zůstane v ústech. Toxiny se pak usazují mezi zuby, kolem dásní a na špatně dostupných místech, a dokonce mohou způsobit infekce, afty nebo otoky. Na to, že jazyk zabírá téměř třetinu úst a je zodpovědný za produkci slin a schopnost mluvit, jíst a polykat, se mu dostává jen minimální pozornosti.

Čistý jazyk, půl zdraví

Vše, co během dne sníte, se postupně vstřebá do těla. Zároveň ale dochází i k vylučování toxinů, které se během noci přilepí k sobě a vytvoří na jazyku bílý povlak. Mikroorganismy musíte co nejrychleji odstranit. Z pětasedmdesáti procent totiž mohou za nevábný dech. Vrstva nečistot pak urychluje infekce a oslabuje imunitní systém.

Hygiena má svá pravidla

Pokud už si na čištění jazyka vzpomenete, dělejte to tak, abyste citlivé buňky na jeho povrchu neponičili. Někdo přejede po vršku předními zuby, další použije klasický kartáček. Obě varianty jsou nevhodné a vedou k podráždění.

Stěrky nevydrží věčně. Namáhaný plast může změknout a začít uvolňovat nebezpečné látky. Měňte stěrku každé tři měsíce.

Ideální je jazyková stěrka. Díky speciálnímu tvaru a jemným vroubkům nedráždí povrch jazyka, tedy dlaždicový epitel. Přiložte stěrku ke kořenu jazyka a pomalými tahy přejíždějte směrem ke špičce. Opláchněte a opakujte. Největší množství toxinů je vzadu, ale manipulace se stěrkou bohužel vyvolává dávivý efekt. Ten zmírníte jednoduchým trikem. Stačí jazyk přitisknout ke spodní čelisti a na chvilku zadržet dech. Stěrku můžete používat každý den, zbavíte se tak více než 90 % bakterií. Nakonec ústa vypláchněte ústní vodou s nižším obsahem alkoholu.

Běžně by se stěrka měla používat dvakrát týdně, případně obden. Pokud ale cítíte, že se vám na jazyku usazuje hodně nečistot, eventuálně vás trápí nepříjemný zápach a zvýšená citlivost v ústech, můžete z čištění udělat každodenní rutinu. Stěrky na jazyk bývají z plastu. Nepotřebují tedy žádnou speciální péči, stačí je opláchnout.

Zdroj: redakce, ajurveda.cz, mojezdravi.cz

