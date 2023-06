Parkinsonova choroba přichází nepozorovaně. Lékař popisuje první symptomy

Příběh a příznaky jsou u každého člověka jiné. „První symptomy bývají nenápadné. Patří mezi ně únava, pocit těžkých nohou, křeče, zpomalení chůze či zvýšená sekrece slin, slz a potu. Často jsou na začátku přítomné poruchy čichu, čímž se myslí jeho snížení, deprese a také poruchy spánku,“ vysvětluje MUDr. Karel Sobotka.

Tyto příznaky se podle něj obvykle objeví i několik let před těmi, kterým pacienti začnou přikládat důležitost. „To jsou takzvané motorické příznaky, kterými jsou porucha hybnosti, ztuhlost v kloubech, třes, který se vyskytuje v klidném stavu, a také těžkosti s chůzí.“

Co je příčinou nemoci?

Jedná se pravděpodobně o zánik nervových buněk zodpovědných za produkci dopaminu. „Zánik buněk není možné nijak ovlivnit. Co ale možné je, je mozku dodávat látku, která chybí, což je právě dopamin, stimulovat části mozku – receptory, na které se dopamin naváže, takže se spustí řetězce biochemických pochodů. Pomocí hloubkové mozkové stimulace je možné vysláním elektrických signálů do mozku stimulovat konkrétní mozkové struktury. Objevuje se převážně u lidí starších 50 let a vývoj nemoci trvá dlouhé měsíce i roky.“

Existují sice nové možnosti léčby, přesto onemocnění stále nelze vyléčit. „K moderním způsobům léčby ale patří léčba pumpovými systémy, což v reálu funguje podkožně podávaným apomorfinem, nejčastěji v průběhu dne. Pacient má na sobě vlastně pumpu a pod kůži zavedenou jehlu, kde mu je kontinuálně podávané léčivo,“ tvrdí lékař.

Vzácná porucha spánku

Další možností je intestinální gel, který je pomocí pumpy kontinuálně aplikovaný do dvanáctníku, tedy části tenkého střeva. „Pacient má zavedený vývod – hadičku přes břišní dutinu. Realizuje se také stimulace mozkových struktur přes hloubkové mozkové stimulace. To funguje tak, že jsou pacientovi zavedené elektrody do konkrétních mozkových struktur, které jsou stále stimulované elektrickým proudem.“

S výskytem onemocnění může podle Sobotky souviset i vzácná porucha spánku, což může být vlastně jeden z prvních příznaků. Ten se občas vyskytuje už několik let před vznikem prvních pohybových příznaků.

„Spekuluje se ale také o kulturně podmíněných rozdílech. Na základě průzkumů se totiž zjistilo, že u lidí žijících v městech je větší prevence Parkinsonovy choroby než u lidí, kteří žijí na vesnicích. Každopádně jednoznačná příčina nebyla doteď zjištěna.“

Co vlastně Parkinsonova choroba je?

Jedná se o progresivně neurodegenerativní onemocnění centrální i periferní nervové soustavy, které souvisí mimo jiné se ztrátou specifických nervových buněk produkujících dopamin. „To je chemická látka, která funguje i jako nervový přenašeč a hraje klíčovou úlohu v motorických funkcích mozku,“ doplňuje Sobotka.

Prvotní příznaky mohou být mírné a klidně si jich nemusíte ani všimnout. „Viditelné příznaky ovšem zahrnují třesení, které obvykle začíná na ruce nebo prstech, když je ruka přirozeně uvolněná. Končetinový třes při činnosti, například během konzumace jídla, pití nebo i během psaní naopak pro tuto nemoc typický není.“

Často ale dochází také ke zpomalení pohybu, strnulé chůzi, kroky mohou být kratší a těžší. „Tuhnout mohou také svaly, a to ve všech částech těla. Dojít může k narušení přirozené rovnováhy i držení těla, vzniká tak často shrbený postoj. Dochází i ke ztrátám mimiky a gestikulace, nastávají změny v řeči, která velmi často dosahuje monotónnosti,“ dodal odborník.

Zdroje: redakce, nzip.cz, MUDr. Karel Sobotka

KAM DÁL: Mrtvice hrozí každému: Varovné signály existují, každý si může udělat test, říká primář Tomek.