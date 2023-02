Prdy v akci: Indové pořádají okázalé turnaje, Rusové si nepšouknou. To by radši pukli

V Evropě je prdění na veřejnosti netolerovatelné. Nehoda se může stát, ale člověk by jí měl předcházet. Během těhotenství, při nárazovém stresu a po náročném cvičení je ale těžké udržet prdy na uzdě. V některých případech může plynatost signalizovat chronické nemoci.

Bernard Clemmens z Londýna je v Guinessově knize rekordů zapsán za nejdelší prd na světě. Trval neuvěřitelných 162 vteřin.

Na druhé straně světa, v Jižní Americe, žije kmen, který prdí místo pozdravu. Oproti našim zvyklostem je tam tedy považováno za neslušné při setkání plyn neupustit. V Číně jsou dokonce speciální „čichači“, kteří podle pachové stopy odhalí možné zdravotní potíže. V indickém Suratu pořádají „pšoukací turnaje“ o nejdelší, nejhlasitější a nejzvukomalebnější prd. Každý soutěžící má rovnou minutu na to, aby ukázal, co v něm je. Nehraje se o peníze, ale o trofej a uznání. Druhým extrémem jsou Rusové, kteří považují únik plynu za nepřijatelný a nehledě na počasí jdou i v krutých mrazech ven a zadumaně přecházejí sem a tam. Vrátí se až ve chvíli, kdy nehrozí nehoda.

Mistři svého oboru

Joseph Pujol se narodil v polovině devatenáctého století a vyučil se pekařem, ale na vojně bavil své kolegy pšoukací show. Ta měla takový úspěch, že se k houskám už nevrátil a začal se prdy živit. Prodral se dokonce až do Moulin Rouge, kde zastínil tehdejší největší hvězdu Sarah Bernhardt. Dokázal „vyprdět“ francouzskou klasiku „Au clair de la lun“ a sfouknout plamen svíčky na vzdálenost několika metrů. Po první světové válce se ale ke svéráznému podnikání už nevrátil a všechny vydělané peníze investoval do rodinné pekárny.

Šestapadesátiletý Paul Oldfield je od roku 1991 profesionálním flatulistou. Bývalý železničář dal přednost prdění do rytmu hudby a snaží se prorazit mezi elitu. Byl předskokanem skupiny Macclesfield Screaming Beavers a Macc Lads, vystupoval v New Yorku na Broadwayi, v roce 2009 se zúčastnil konkurzu v pořadu Britain´s Got Talent a později soutěže Das Supertalent v Německu. Zparodoval písničku „In The Air Tonight“ od Phila Collinse, vydal vlastní album a v roce 2010 nabídl společnosti Apple speciální aplikaci. Mr. Methan má nezdolnou vůli prosadit se, schází mu ale pochopení diváků. Věhlasu Pétomana zřejmě nedosáhne.

Zdroj: hindustantimes, houstonmetodist

