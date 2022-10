Alzheimerova choroba: S prevencí vám pomůže načasování jídla

Alzheimerova choroba je degenerativní mozkovou chorobou, která způsobuje odumírání mozkových buněk a zmenšování mozku. Objevuje se zejména u pacientů starších 75 let, není ale vyloučeno, že vznikne i u mladších lidí.

Pacient zapomíná rozhovory, které vedl, události, které se staly, nebo vykazuje významné změny myšlení. Nemoc může vyústit až v neschopnost se postarat sám o sebe.

Na Alzheimerovu chorobu zatím bohužel neexistuje lék, lze ale zpomalit její šíření. Je proto nutné přesně vědět, jak se tato nemoc projevuje, a začít s její léčbou co nejdříve.

Symptomy Alzheimerovy choroby

Mezi příznaky tohoto typu demence patří mimo jiné:

opakování těch samých sdělení

problémy s vyjádřením se

problémy s přemýšlením a rozhodováním se

neschopnost plánovat

změny chování a osobnosti

zapomínání na schůzky, události a další

dezorientace na známých místech

zapomínání konverzací

zapomínání názvů pro běžné předměty nebo jmen lidí

Mezi psychické příznaky tohoto degenerativního mozkového onemocnění patří mimo jiné:

deprese

apatie

podrážděnost

ztráta zábran

bludy

změny nálad

stranění se společnosti

nedůvěra v ostatní

Pokud na sobě na svých blízkých zpozorujete některé z výše uvedených symptomů, co nejdříve se o nich poraďte s vaším praktickým lékařem.

Prevence Alzheimerovy choroby

Riziko vzniku tohoto typu demence snižuje zejména dodržování zdravého životního stylu a všeho, co do něj patří, a to zejména:

pravidelná fyzická aktivita

skoncování se zlozvyky, jako je kouření

udržování vysokého krevního tlaku, hladiny cukry v krvi a cholesterolu v normě

vyvážený jídelníček plný čerstvých potravin, zdravých tuků a s nízkým obsahem nasycených tuků

Přerušovaný půst

S prevencí Alzheimerovy choroby vám ale pomůže mimo jiné také načasování jednotlivých pokrmů, jak dokazují studie. Ideální je dodržovat přerušovaný půst. Výzkumy dokazují, že tento typ načasování jídel vede k významnému poklesu amyloidu beta v našem organismu. Jde o látku, která se může hromadit v našem mozku a zvyšovat tak pravděpodobnost vzniku demence.

Jak na přerušovaný půst najdete zde.

