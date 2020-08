Bolavému tělu můžeme hlavně v létě snadno pomoci. Několik dobrých rad pro správné plavání ale určitě neuškodí

Chcete udělat něco pro svoje zdraví a zlepšit si kondici? Pak už vám lékaři pravděpodobně jako dobrý způsob doporučili plavání. Jde o jeden z nejzdravějších sportů, který můžeme našemu tělu dopřát, ale tak jednoduché to není. Jako u každé činnosti, i u plavání musíme přemýšlet, abychom tělu pomáhali a neškodili…

Na koupalištích podle pozorování odborníků i podle laického pohledu stále převažuje styl “paní radová”, tedy hlavu hezky nad vodu, abychom si nenamočili vlasy, a tělo se pak snaží všechno vyrovnávat. Jenomže to opravdu není to, čím bychom si mohli prospět. Právě naopak. A přitom může být plavání tak prospěšné.

Prevence i pomoc při léčbě

„Plavání je ideální sport na protažení, je vhodný jako prevence i jako doporučený pohyb při téměř jakékoli zdravotní diagnóze. Posiluje svaly, zpevňuje kosti a preventivně působí proti osteoporóze. Při správném provedení zvyšuje kapacitu plic, posiluje kardiovaskulární systém a napomáhá proudění lymfy v lymfatických cévách, tím může snižovat otoky nohou nebo předcházet křečovým žilám,“ vyjmenovala Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky.

Limity pro plavání

Plavat mohou téměř všichni, dokonce i lidé s omezenou pohyblivostí, pro které je právě pohyb ve vodě často vynikající rehabilitací. Přesto jsou ale momenty, které návštěvy bazénů vylučují. Které to jsou? „Plavání by se měli vyhnout lidé s narušenou pokožkou - při diabetické gangréně, s rozškrábanou vyrážkou nebo otevřenou ránou, která by se ve vodě mohla zanítit. Plavání je také riskantní, pokud člověk trpí bolestmi svalů,“ vysvětlila Iva Bílková s tím, že nemůžeme očekávat, že při plavání rozhýbeme bolavá záda. Pokud záda bolí vinou zatuhlých svalů, tak právě ty se při pobytu ve vodě, která je chladnější, než je teplota lidského těla, ještě více stáhnou a zdravotní stav se může ještě zhoršit.

Jak plavat? Správně!

Fyzioterapeutka umí poradit se správným způsobem plavání. Jak tedy na to? „Z plaveckých stylů nejlépe vychází kraul, ovšem s dýcháním do vody a střídavým nádechem na obě strany, anebo znak, při kterém je páteř krásně napřímená,“ uvedla Iva Bílková, která ale za jistých podmínek “povoluje” právě i výše zavrhovaný styl plavání, tedy prsa s hlavou důsledně drženou nad vodou. V takovém případě je ale třeba tělu čas od času dopřát odpočinek například položením se na vodu třeba i s pěnovou destičkou pod hlavou.

Dýchejte do vody

Při plavání bychom se měli naučit nebát se potopit hlavu a vydechovat do vody. „Nejhorší chybou, kterou vidím zvlášť u mladých chlapců, je plavání stylem kraul s házením hlavy při každém záběru ze strany na stranu. Díky dýchání do vody se nejenom uleví krční a bederní páteři, která je ve vodorovné poloze, ale také si plavec s každým výdechem proti odporu vody posiluje mezižeberní svaly a bránici. To může být výborné cvičení mimo jiné i pro astmatiky,“ popsala fyzioterapeutka.

Kruh je fajn, ale…

Častou pomůckou pro neplavce je nafukovací kruh, který tedy používají v podstatě pouze malé děti. Jde o záležitost, která sice pomůže, ale rozhodně není vhodná při učení plavání. Stejně tak jako nafukovací “rukávky”. „Jsou pomůckou proti utonutí, ale ne na výuku správného plaveckého stylu. Křidélka navléknutá na paže omezují v rozsahu pohybu, když dítě dokončí záběr rukama, nemůže je připažit k tělu. Stejně tak kruh – zatímco tělo by při plavání mělo být položeno na hladině, kruh nutí děti viset svisle dolů. Vhodnější je plavecký pás s odnímatelnými pěnovými kostkami, který se utáhne kolem hrudníku dítěte. Na trhu jsou k dostání i pásy se dvěma protilehlými deskami, ty však tolik neobepnou tělo a přední deska může dítě tlačit při pohybu do brady,“ vysvětlila Iva Bílková.

Tak co? Zvládnete už při příští návštěvě koupaliště plavat správně tak, abyste posílili tělo a neublížili si?

