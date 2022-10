Drobné červeno-hnědé čáry na nehtech mohou být symptomem vážné nemoci

Endokarditida je velmi nebezpečná infekce srdce, konkrétně srdeční výstélky.

Tato nemoc je zároveň také velmi vzácná a vyskytuje se zejména u lidí s umělou srdeční chlopní, u pacientů trpících vrozenou srdeční vadou nebo hypertrofickou kardiomyopatií, jak na svém webu uvádí Národní zdravotní služba. Často toto onemocnění vzniká také u lidí s poškozenou srdeční chlopní a těch, kteří již endokarditidu v minulosti prodělali.

Symptomy endokarditidy

Mezi ty nejčastější příznaky této nemoci patří:

zimnice

horečka

bolesti kloubů a svalů

bolest hlavy

Jedním z příznaků této nebezpečné nemoci mohou být ale i červeno-hnědé čáry na nehtech, jak na svém webu uvádí klinika Cleveland. O symptom této nemoci se může jednat především v případě, kdy se tyto drobné čáry vyskytují na více než jednom nehtu.

Pokud na sobě zpozorujete některé z těchto symptomů, raději byste se o nich měli co nejdříve poradit se svým praktickým lékařem, a to zejména pokud patříte do skupin, u kterých je vyšší pravděpodobnost vzniku endokarditidy.

Bez včasné léčby může toto onemocnění narušit průtok krve srdcem, poškodit srdeční chlopně a v některých případech může dokonce způsobit i smrt.

Toto onemocnění totiž může způsobit vznik hned několika život ohrožujících stavů. Jedním z nich je selhání srdce. Jde o vážný zdravotní stav, při kterém není srdce schopno pumpovat do těla dostatek krve.

Dalším život ohrožujícím stavem, který může být důsledkem neléčené endokarditidy, je cévní mozková příhoda. V takovém případě dochází k přerušení proudění krve do mozku.

S tímto onemocněním si bohužel sami doma neporadíte. Endokarditida se léčí podáním antibiotik prostřednictvím kapaček. Pacienti, u kterých toto nebezpečné onemocnění vzniklo, tedy budou muset být kvůli jeho léčbě přijati do nemocnice.

Zdroj: National Health Service, Cleveland Clinic

KAM DÁL: Rakovina: Jak této nebezpečné nemoci předcházet?