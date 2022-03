Jak se rychle zbavit nachlazení. Experti prozradili zaručené recepty

Sice nejde o vážné onemocnění, které by nás mohlo výrazně ohrozit, to ale neznamená, že není nepříjemné a nechceme se ho zbavit, jak nejrychleji to jen jde. Každý z nás už někdy slyšel nějaké rady, jak se s nemocí co nejrychleji vyrovnat, ne všechny ale fungují.

Nejdůležitější jsou podle webu Mayo kliniky následující tipy. Ideální tedy je raději zapomenout na všechy babské rady, které jste kdy slyšeli, zejména na ty kontroverznějšího rázu, a soustředit se na tyto ověřené postupy.

Hydratace

Nejdůležitější metodou, jak urychlit uzdravení nachlazení, je dostatečná hydratace. Ideální je tedy zaměřovat se pouze na tekutiny, které tělo dostatečně hydratují, a vyhýbat se těm, které dělají pravý opak. Při nachlazení byste tedy do svého jídelníčku měli zařadit vodu, čaj, vývar a další a vyhnout se především alkoholu a kávě.

S nachlazením vám pomohou zejména teplé nápoje, které uvolňují dýchací cesty.

Odpočinek

Dalším velmi důležitým tipem je dostatečný odpočinek. Pokud se tedy necítíte ve své kůži, rozhodně se do ničeho nenuťte a raději si dopřejte šlofíka.

Zmírnění bolesti v krku

Existují dokonce i ověřené tipy na to, jak zmírnit bolest v krku. Jedním z nich je kloktání solného roztoku. Ten připravíte tak, že ve sklenici s teplou vodou rozpustíte půl lžíce soli a roztok poté vykloktáte.

Ucpaný nos

Stejně jako na bolest v krku existuje i několik tipů a triků na to, jak se lehce zbavit ucpaného nosu. Podle Mayo kliniky jsou jedním z nejjednodušších způsobů, jak se zbavit ucpaného nosu, fyziologické nosní spreje, které můžete zakoupit v lékárně.

Pokud ale preferujete přírodní způsoby léčby, najdete podrobný návod na to, jak se zbavit ucpaného nosu přírodní cestou, zde.

Úleva od bolesti

U prášků na bolest je potřeba pamatovat na to, že ne všechny jsou vhodné i pro děti. U batolat mladších 6 měsíců byste pro úlevu od bolesti měli podávat pouze acetaminofen. U starších dětí a dospělých můžete už i klasický ibuprofen, je ale potřeba striktně dodržovat správné dávkování.

Med

Přidání medu do teplého čaje vám může ulevit od kašle.

Správná vlhkost vzduchu

Při nachlazení mimo jiné také pomáhá vysoká vlhkost vzduchu v místnosti, je proto ideální používat aromalampu nebo jiný zvlhčovač vzduchu.

Zdroj: Mayo Clinic

KAM DÁL: Demence: Jaké běžné choroby zvyšují riziko vzniku nemoci?