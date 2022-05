Jde to i bez skalpelu: S pokleslými víčky si hravě poradí příroda. Snadno a zadarmo

Operace víček jsou dnes poměrně běžné a oblíbené, zvláště u žen, které se dostávají do trochu zralejšího věku a jejich oči už nevypadají tak svěže jako ve dvaceti letech. K plastickému chirurgovi ale zajdou také muži, zvlášť ve chvíli, kdy je povislá víčka začnou obtěžovat.

Těžká víčka? Snadná pomoc!

Oči se cítí unavené, víčka těžknou, pohled do zrcadla nebudí žádnou velkou radost? Pak přišel ten pravý čas na vyzkoušení starých a osvědčených domácích metod, jak si s tímto problémem poradit. Věřte, že fungovaly po generace před námi a jistě pomáhají i dnes. Co tedy dělat ještě před tím, než se vydáte k lékaři?

Co může být příčinou?

Nejprve bychom si měli uvědomit, co tento problém způsobuje, nebo spíš může způsobovat. Jednou z hlavních a zcela přirozených příčin poklesu víček je zkrátka nevyhnutelný proces stárnutí. Pokud ale pozorujeme tyto změny na svém obličeji, může jít i o závažnější problém, jako je cukrovka, mrtvice nebo v některých případech dokonce mozkový nádor. Není tedy rozhodně na škodu zajít se poradit s lékařem, a to hlavně v případě, kdy pokles víčka pozorujeme výrazně více na jednom oku, abychom vyloučili možný vážný problém. Pokud se ale nejedná o nic závažnějšího, než je ubíhající čas, který zkrátka nezastavíme, můžeme se proti němu pokusit bránit vlastními silami, bez použití skalpelu. Upřímně řečeno, jistě to bude příjemnější.

Opravdu jednoduché...

Asi nejjednodušší a také nejlevnější první pomocí v počátečních stadiích problému je chlad - často stačí omytí obličeje studenou vodou, případně potírání víček kostkou ledu. Právě chlad způsobí stahování cév v pokožce a vypnutí povolené kůže. Ostatně voda je, jak známo, pro život a pro tělo nezbytná, a proto musíme při boji proti tomuto problému důsledně dodržovat pitný režim. Dehydratované tělo nemá sílu uržovat správné napětí pokožky.

Do salátů i na oči

Pokud by nepomohla docela obyčejná voda, můžeme sáhnout po osvědčeném “receptu” našich maminek a babiček, které se samozřejmě také chtěly líbit. Možná si ještě pamatujeme, že na zkrášlení svých očí používaly jednoduše chladný plátek okurky. Ta pomáhá hned na několik způsobů. Dokáže pokožku hydratovat, obsahuje důležitý vitamín C a také draslík, který může pomoci i v tomto případě, příjemně chladí a vyhlazuje kůži. Stačí 20 minut denně a uvidíte výsledky - některé dočasné prakticky ihned a po delším čase i ty trvalejší.

Před heřmánkem smekni

Můžeme samozřejmě zkusit využít také některý z nabízených produktů zavedených firem, které jsou v dostání v drogeriích i lékárnách, ale ještě dříve, než se rozhodnete vydat nemalou částku za krémy nebo séra, můžete se znovu obrátit k přírodě. Tentokrát třeba k téměř všemocnému heřmánku. Obyčejný sáček heřmánkového čaje stačí vložit na několik minut do lednice a chladný jej potom přiložit na oči. Stejně jako u okurky chce taková kúra přibližně dvacet minut trpělivosti. Rozhodně přitom ale nemusíme trpět. Vždyť takový odpočinek je vlastně relaxem pro celé tělo i pro duši. A navíc si můžeme pomoci od těžkých povislých a esteticky nepříliš vzhledných víček.

Nebyla by škoda některou z popsaných metod nevyzkoušet?

Zdroj: wikiskripta, fashionlady

