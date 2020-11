Obyčejná stojka na hlavě zlepšuje nejen rovnováhu, ale i krevní oběh. Nic se však nesmí přehánět

Asána nazývaná sershasana je nám nepřirozená, jsme totiž během ní hlavou dolů. Právě ale tohle obrácení přirozené pozice má mnoho blahodárných účinků. Zlepšuje totiž rovnováhu i krevní oběh, posiluje dýchací systém a koncentraci. Mimo to se díky ní také výrazně posilují břišní, bederní a také šikmé svaly. Je ale důležité také připomenout, že je nevhodná pro všechny osoby, které mají problémy s krevním tlakem nebo krční částí páteře.

Bez přípravy ani ránu

Pokud jste třeba teď začali s jógou, určitě nemá smysl se hned hrnout do její nejsložitější formy. Čas totiž na ni přijde, a to v době, kdy už díky józe budeme mít dostatečně zpevněné tělo, především pak šíjové svaly. Je třeba také ovládat základní techniky dýchání do břicha a mít také procvičený vršek hlavy a krk. První experimenty se stojkou se pak doporučují zkoušet pod dohledem učitele.

Když hovoříme o stojce na hlavě, pak si musíme uvědomit, že váha těla musí být rozložena zcela rovnoměrně. Oporu třeba rozložit mezi ramena, ruce a zadní část krku. Z rukou a hlavy vytvořte trojúhelník, přičemž hlava ať je tím nejvyšší bodem. Dlaně pak uložte při bocích, přičemž prsty směřujte ven.

Pokud se vám stojka na hlavě líbí, pak ji považujte za svou metu, nezapomínejte ale na posilování a uvolňování krku. Potom se snažte sami sebe překonávat v čase. Ideální je třeba udržet rovnováhu na hlavě celé dvě minuty.

S nataženýma nohama se přibližte co možná nejblíže rukám a potom se pokuste vyložit kolena na lokty. Pokud přesně v této pozici najdete stabilitu, pokračujte ve zdvihání nohou, a to obou naráz nebo klidně jednu po druhé.

Důležité je pozorovat hranici, za kterou už vás vaše tělo nebude chtít pustit. To je váš limit, který se následně budete snažit překonávat. Způsobů, jak udělat stojku na hlavě, je více. Nohy při zdvíhání je také možné rozkročit a rovnováhu hledat v jejich spojení.

Nepodceňujte návrat ze stojky

I ten je totiž velmi důležitý. Směrem, jakým jste se na hlavu postavili a nebo opačným, se opatrně přesměrujte do kotoulu. Aby vás nerozbolela hlava, vyrovnejte si krevní tlak v těle tak, že si lehnete do balasany a pod hlavou si podržíte pěsti (pěst na pěst).

Být nahoře hlavou je jiný pocit a hlavně - poloha se nedá zkontrolovat pohledem. Zkoušejte to s pomocí (učitel, stěna), bez opory hledejte svoji vlastní rovnováhu. Stále mějte na paměti ramena, která hrají důležitější úlohu, než si možná sami myslíte.

V momentu, kdy vaše tělo začne balancovat mezi rameny a hlavou, můžete procházet různými stavy. Váš úspěch bude ovlivněný tím, zda mu vnitřně věříte. Možná se zpočátku na sebe budete zlobit, a to hlavně, když vám to nepůjde. Pohrávat si ale s myšlenkou, že s jógou skončíte, je celkem normální, nicméně daleko lepší je v tomto případě bojovat a věřit, že to jednoho dne tak nějak přijde samo a nohy si nahoře najdou svoje přirozené místo.

