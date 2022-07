Recept na dlouhověkost? Tahle běžná ingredience vám zkracuje život

Dlouhověkosti nejlépe dosáhneme celkovým zdravým životním stylem, do kterého patří mimo jiné i pravidelná fyzická aktivita a vyvážený jídelníček. Je ale potřeba si dávat pozor na to, jaké druhy potravin a dalších ingrediencí do naší stravy zařadíme. Některé běžné složky jídelníčku nám totiž mohou pořádně uškodit.

Velkou roli v tom, kolika let se dožijeme, hraje také naše genetika, která délku našeho života ovlivňuje zhruba z 25 %. Zbytek ale závisí na našem stylu stravování, míře fyzické aktivity a dalších faktorech, které můžeme poměrně lehce vylepšit.

Nejvyššího věku se dožívají lidé, kteří do své každodenní rutiny zařadili nějakou formu fyzické aktivity, nepřejídají se, vyhýbají se nejrůznějším zlozvykům, mají pravidelný sociální kontakt a našli si určitý smysl jejich života, jak na svém webu uvádí Mayo Clinic. Dokonce i psychické rozpoložení člověka má na dlouhověkost velký vliv.

Existují i některé zvyky, které nám mohou život naopak zkrátit. Patří mezi ně i ty, které na první pohled vypadají neškodně. O několik let života navíc nás totiž může mimo jiné připravit i nadměrné solení, jak dokazují studie.

Bez soli by naše jídla byla téměř bez chuti, zcela ji vyřadit z našeho jídelníčku tedy nepřipadá pro spoustu lidí v úvahu. Důležité je, to se solením ale nepřehánět. Výsledky studie, která zkoumala 500 000 lidí, poukázaly na to, že ti, kteří solí nadměrně, mají zhruba o 28 % větší riziko předčasného úmrtí než ti, kteří solí přiměřeně.

Výzkum také přinesl, že muži starší 50 let se mohou pomocí nadměrné konzumace soli připravit o 2,28 roků života.

Rozhodně bychom tedy neměli překračovat doporučené denní dávkování této ingredience. Dospělí lidé by za jeden den neměli zkonzumovat více než 6 g soli, tedy zhruba jednu malou čajovou lžičku, jak na svém webu uvádí Národní zdravotní služba.

