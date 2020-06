Urolog Drlík: V moči máme kamenotvorné látky. Na ledvinové kameny upozorní bolest v bedrech

Dva litry tekutin denně nemusí stačit, pokud máte problémy s ledvinovými kameny. Zvlášť v teplých dnech je třeba příjem tekutin zvýšit alespoň o další litr. Jak se vlastně ledvinové kameny tvoří a co udělat pro to, abychom jejich tvorbu minimalizovali? Nejen na to odpovídal urolog MUDr. Pavel Drlík z urologického oddělení ÚVN Praha.

Dva litry tekutin denně nemusí stačit, pokud máte problémy s ledvinovými kameny. Zvlášť v teplých dnech je třeba příjem tekutin zvýšit alespoň o další litr. Jak se vlastně ledvinové kameny tvoří a co udělat pro to, abychom jejich tvorbu minimalizovali? Nejen na to odpovídal urolog MUDr. Pavel Drlík z urologického oddělení ÚVN Praha.

Pane doktore, pozorujete v létě nárůst problémů s kameny?

Letní měsíce jsou poslední dobou spjaty s déletrvajícími vysokými teplotami. Řada obyvatel tráví zahraniční dovolenou v teplých oblastech. Lidé přitom často nemyslí na dostatečný pitný režim, který by byl úměrný ztrátám tekutin na podkladě pocení, vypařování a jistě i v určitých případech fyzické aktivitě.

Jak se v létě chovat, abychom se kamenům vyhnuli?

V prvé řadě je nutné upravit pitný režim. Pacienti s ledvinovými kameny by měli přijímat minimálně dva litry tekutin denně. V letních měsících až do tří litrů s ohledem na pocení, aktivitu a teplotu okolí. Z toho by měla být polovina čistá voda. Dostatečný a správně rozložený pitný režim je důležitá součást nespecifické metafylaxe. Moč je hypersaturovaný roztok, ve kterém se nacházejí kromě jiného i kamenotvorné látky.

Proč je ale nutné příjem tekutin zvýšit, co se v našem těle děje?

V teplých měsících je nutné více pít proto, aby moč nebyla ještě více koncentrovaná. Zároveň zvýšený příjem tekutin částečně zvyšuje pH moči, a to především tam, kde pacient nedodržuje nízkobílkovinnou stravu.

Asi to ale není o tom "hodit" do sebe litr vody a pak celé odpoledne nic?

Je to tak. Důležitá je rovnoměrnost přijímání tekutin. Dalším důležitým faktorem je restrikce příjmu živočišných proteinů, soli a normální příjem vápníku. Mléčné výrobky doporučujeme přijímat mezi hlavními jídly. Část vápníku a šťavelanů se vysráží ve střevním traktu a odejde se stolicí.

Jak ledvinové kameny poznáme? Kdy je na čase navštívit urologa?

Na přítomnost ledvinových kamenů nás upozorní v akutním stavu ledvinová kolika. To je stav spojený s kolikovitými bolestmi v bedrech, pocitem na zvracení nebo přímo se zvracením, opoceností, slabostí. Pokud je blokovaná moč infekční, je stav spojen i s teplotami. V „klidovém stavu“ nás na přítomnost kamenů může upozornit občasné pobolívání v bedrech, spojené s trvajícím výskytem bakterií v moči, občasná přítomnost krve v moči, jak mikroskopicky tak i makroskopicky.

KAM DÁL: Nakupování bez obalu je světový trend, kterému přicházejí na chuť i Češi,