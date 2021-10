Zlomené srdce není výmysl: Lékaři už vědí, že jde o smrtelně nebezpečnou diagnózu. Jak se před ní chránit?

Co je syndrom zlomeného srdce? Odborně jde o kardiomyopatii Takotsubo a samozřejmě nejde o žádnou zlomeninu tak, jak si ji představíme. Nic to ale nemění na tom, že jde o stav velmi závažný, dokonce takový, který ohrožuje život pacienta. Počet lidí, kteří se s ním potýkají, navíc stále roste a objevuje se nejvíce u žen nad 50 let, ohrožených stresem.

Ženy nad 50 let

Spouštěčem onemocnění se může stát velké psychické vypětí, mezi které jistě patří například nečekaný odchod dlouholetého partnera - ať už si najde mladší a krásnější milenku, nebo v tom ještě horším případě zemře. Ve většině případů (a to až dvanáctkrát častěji) se přitom syndrom zlomeného srdce objevuje u žen než u mužů.

Příznaky podobné infarktu

Syndrom zlomeného srdce se projevuje velmi podobně jako infarkt. Pacienta tíží bolest na hrudi, dušnost a další příznaky, jako je například malátnost. EKG ale změny, které jsou typické pro infarkt, nenajde a ani další běžně prováděná vyšetření nic podobného nemohou potvrdit. Přesto je pacientův stav vážný. Jde o tak zvanou kardiomyopatii, stav způsobený pravděpodobně stresovými hormony, z nichž nejznámější je adrenalin. Ten se při náhlém a silném stresu vyplaví do organismu a oslabí srdce. Dobrou zprávou je, že pokud se pacientům dostane odborné péče, v absolutní většině se jejich stav poměrně brzy vrátí do normálu a k opakování dochází jen velmi výjimečně.

Rychlý růst počtu případů

Poměrně rychlý nárůst počtu těchto případů může být kromě jiného dán i tím, že se jimi lékaři začali více zabývat, což potvrzuje i doktorka Susan Cheng z chicagské Benediktinské univerzity a ředitelka Institutu pro výzkum zdravého stárnutí na kardiologickém oddělení na Smidt Heart Institute v Los Angeles. I když se zvláště japonští lékaři o tento syndrom zajímají již desítky let, obecně známý je až od počátku tohoto století.

Prevence je důležitá

Co dělat, aby se člověk nebezpečí “srdeční zlomeniny” vyhnul i v případě, kdy nás postihne nečekané neštěstí, s nímž se nikdo nemůže vyrovnat snadno? Nejlepší je pokusit se vyhýbat stresu v běžném životě a naučit se zvládat jeho dávky, jimž se vyhnout zkrátka nemůžeme. Dobrým pomocníkem v tomto směru může být jóga, cvičení, zdravé stravování, dostatečně dlouhý a klidný spánek, dostatečné sociální kontakty a podobně.

Zdroj: medicalxpress

