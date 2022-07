10 tipů na hubnutí: Zbavte se přebytečných kil jednoduše a bez jojo efektu

Už asi každý z nás se někdy pokoušel shodit přebytečná kila pomocí krátkodobých diet, které jsou určené zejména k tomu, aby nám přinesly výsledky téměř okamžitě. Za pouhý týden můžete pomocí těchto extrémních jídelních plánů zhubnout dokonce až několik kilogramů. Problémem ale je, že po dokončení takové diety řada lidá váhu, kterou se jim podařilo shodit, opět nabere zpátky, tomu se říká jojo efekt.

Jediným způsobem, jak hubnout zdravě a nenabrat ztracenou váhu zpět, jsou držitelné změny jídelníčku a pravidelná fyzická aktivita.

Vyvážený jídelníček

Klíčem k úspěšnému hubnutí je soustředění se na vyváženost našeho jídelníčku. Naše strava by měla obsahovat různé druhy potravin, které jsou různě barevné a obsahují velké množství živin. Ideální denní jídelníček by měl být z poloviny tvořený ovocem a zeleninou, čtvrtinu by měly tvořit sacharidy přírodního původu a zbytek bílkoviny, jak na svém webu uvádí Medical News Today.

Pravidelná fyzická aktivita

Pro úspěšné hubnutí je ideální se spolu s úpravou jídelníčku věnovat ideálně i jedné hodině středně obtížné fyzické aktivity denně. Hodiny v posilovně tedy k tomu, abyste shodili přebytečná kila, rozhodně trávit nemusíte. Stačí si jen každý den na hodinu vyjít na svižnou procházku se psem nebo se pustit do většího úklidu.

Vyhněte se "tekutým kaloriím"

Kalorie ve formě nápojů jsou pro naše hubnutí jedny z těch nejnebezpečnějších. Můžeme tak totiž zkonzumovat stovky kalorií denně, aniž bychom si to uvědomili. Pro úspěšné hubnutí je tedy ideální se zcela vyhnout džusům, limonádám, akoholu a dalším "tekutým kaloriím" a nahradit je vodou, čajem nebo neslazenou kávou, tyto nápoje totiž kalorie neobsahují.

Kontrola porcí

Dokonce i konzumace vyvážených jídel vám v případě, že jich budete konzumovat až příliš, může způsobit nadváhu. Je proto velmi důležité dávat si pozor nejen na to, co jíte, ale také kolik toho jíte. Ideální je pouze neodhadovat, jaké množství jídla potřebujete, ale používat kuchňské váhy a držet se doporučených porcí.

Soustřeďte se

Celé řadě z nás se nebude líbit, že zkrátka není ideální konzumovat jídlo u televize či u počítače. Na své pokrmy byste se totiž vždy měli soustředit. Pomůže to vašemu tělu lépe rozeznat, kdy už jste plní, a předejdete tak přejídání se.

Prostředí

Při hubnutí je důležité se soustředit mimo jiné i na naše prostředí. Někteří lidé mají problém nevzít si tyčinky či brambůrky, když jsou v misce před nimi, další zase při sledování televize sní více jídla, než je ideální. Pokud tedy podobné chování pozorujete i u sebe, identifikujte, co vám dělá problém, a danému spouštěči se pokuste vyhnout.

Plánujte dopředu

Plánujte dopředu. Pokud doma budete mít lednici plnou potravin, které jsou pro hubnutí ideální, je pravděpodobné, že si z nich uvaříte výživné jídlo a nebudete mít nutkání objednat si hamburger se smaženými hranolkami, který by vám se shozením přebytečných kil příliš nepomohl.

Podpora

Skvělým tipem, na který řada z nás zapomíná, je hledání podpory. Pokud máte kamaráda, kamarádku či partnera, který se také snaží zhubnout, využijte toho. Jděte do toho spolu a vzájemně se podporujte.

Pozitivita

Pokud chcete zhubnout přebytečná kila bez jojo efektu, tak se vydáváte na dlouhou a těžkou cestu, na které se nejspíše často ocitnete na pokraji sil a demotivovaní. Klíčem je nečekat výsledky ihned. Pomáhá, pokud si jako svou formu cvičení vyberete nějaký druh fyzické aktivity, který vás baví.

Zdroj: Medical News Today

KAM DÁL: Menopauza: Jak lehce zhubnout i po přechodu.