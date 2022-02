Aviváž může škodit našemu zdraví. Měkkého prádla lehce docílíte i bez ní

Není nic lepšího než si lehnout do měkkého a voňavého povlečení nebo když je naše oblečení jemné na dotek. Toho se ale vzdávat nemusíte.

Aviváž totiž není tím jediným prostředkem, který můžete ke změkčení prádla a zbavení se nepříjemných pachů použít.

Klasická aviváž, kterou můžete zakoupit v jakékoliv drogerii, ať už v pevné, nebo tekuté formě, je sice velmi oblíbená, ale málokdo ví, že může škodit našemu zdraví. Některé aviváže totiž obsahují nebezpečné chemické složky, které ulpí na prádle a poté se dostávají do kontaktu s naší pokožkou, jak uvádí web Healthline.

Je to dáno tím, že tyto produkty nejsou klasifikované jako produkty, které se aplikují přímo na tělo, nemusí proto splňovat tak přísná pravidla jako například sprchové gely nebo tělová mléka.

Tyto výrobky totiž řadu chemikálií, které můžeme běžně najít v avivážích, obsahovat nemohou.

Problémem je ale to, že aviváž se do pračky uvolňuje až v poslední fázi praní a z oblečení a ložního prádla se tak nesmyje. Díky tomu aviváže nakonec do kontaktu s naší pokožkou přichází a spolu s nimi i chemikálie, které obsahují a které by se na kůži rozhodně nacházet neměly.

Studie dokazují, že aviváže mohou způsobovat mimo jiné i následující zdravotní problémy:

migrény

alergické reakce

záchvaty astmatu

podráždění očí

Co používat místo aviváže

Místo aviváže můžete použít obyčejný ocet. Stačí ho před praním nalít tam, kam byste běžně nalili aviváž, a také zhruba ve stejném množství.

Nejen, že dokáže krásně změkčit oblečení a další prádlo včetně ručníků, ale dokonce i z oblečení odstraňuje bakterie.

Zdroj: Healthline, Treehugger

