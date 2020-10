Dobrovolná bezlepková dieta: Neriskujte, kila stejně neshodíte a můžete svému tělu ublížit

Když vysadím ze svého jídelníčku mouku, tak přece musím zákonitě zhubnout, napadlo už nejednoho z nás. Logiku to má, ale ne vždy je to pravda. Bezlepková dieta však není redukční dietou, která by vám pomohla hubnout sama o sobě. Spíš se na vás odrazí to, že jste si místo knedlíků dali zeleninu.