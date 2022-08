Hýčkejte v létě své vlasy: Vlasový stylista radí, jak vaši hřívu ochránit před poškozením

Ačkoliv je sluneční svit příjemně hřejivý, pro vlasy může představovat velkou zatěžkávací zkoušku. Vysoké teploty mohou mít na svědomí jejich lámání, třepení konečků či spálení vlasové pokožky. V parných dnech proto schovejte raději svou "korunu krásy" pod slušivý slamák, kšiltovku či šátek. „V létě doporučuj používat UV ochranu i na vlasy a při koupání ve vodě vlasy nijak následně nelámat v drdolech či culíkách,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz vlasový stylista Dan Pašek z kadeřnického salónu The Trim.

Plavání, cákání, šnorchlování či vodní hrátky jsou zkrátka neodmyslitelnou součástí dovolené. Mokré vlasy bývají ovšem mnohem náchylnější k poškození a chlorovaná i slaná voda je pro ně "zabijákem". Vždy je tedy po koupání opláchněte sladkou vodou, klidně si ji doneste v pet lahvi, pokud na pláži není k dispozici sprcha.

Těmito hair stylingy letos v létě zabodujete!

Vsaďte na vrstvené a texturované střihy anebo lehké letní mikádo. Do módy se vrací též retro a stejně jako loni je in i již zmíněný messy style, což je ledabylý texturovaný účes, který vypadá jako přirozený "rozcuch" à la právě jsem přišla z pláže. Místo barvy v létě raději vsaďte na šetrnější přeliv, jenž nezasahuje do vnitřní struktury vlasu. Pokud budete chtít vlasy barvit, svěřte se do rukou odborníka.