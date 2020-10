Imunitu můžeme posílit i propolisem. Včely nám nabízejí lék i snadnou prevenci

Mnozí vědí nebo alespoň tuší, že propolis je včelí produkt. Jde o látku, kterou včely například upravují velikost česna, buňky pláství, opravují, co je v úlu potřeba opravit. V samotném úlu pak působí antibakteriálně. A stejně jako i další včelí produkty, je i propolis materiál, který můžeme účinně využít k léčbě zevní i vnitřní a k prevenci proti některým chorobám díky jeho schopnosti posilovat naši imunitu.

Samé dobré látky...

Propolis včely vyrábějí s použitím pryskyřičných látek a dále obsahuje také vosky a éterické oleje, tříslovimy, vitamíny minerály, stopové prvky a flavonoidy, což jsou látky, které působí právě na posilování imunity u lidí. Kromě toho dokáže propolis významně urychlit hojení ran a léčbu mnoha chorob. Působí totiž jako antibiutikum a antivirotikum. Je ale samozřejmé, že se nemůžeme vždy spolehnout jen na tento bezmála zázračný přírodní produkt. Jako pomocná látka je ale určitě vynikající.

Kratší nemoc, menší příznaky

Jak bylo uvedeno, v úlu včely používají propolis pro udržování zdravého prostředí bez bakterií, které zde právě díky působení jeho výparů nemají šanci přežít. Obdobně ale působí i obecně, při využívání lidmi tak v případě lehčích chorob dokáže snížit intenzitu příznaků a dokonce zkrátit nutnou dobu léčby. Ještě vhodnější je ale využívat propolis jako prevenci proti nákaze. Není to nic složitého - stačí si zvyknout užívat několik kapek propolisové tinktury denně.

Do úst i na kůži

Máte poranění v ústech, udělaly se vám afty? I tady účinně pomůže propolis. V takových případech se doporučuje buď přímo potřít afty koncentrovanou tinkturou nebo vykloktání celé ústní dutiny tinkturou zředěnou. Stejně tak dobře ale pomáhá na poranění na kůži jinde na těle. Potření poranění propolisovou tinkturou nebo jiným roztokem s přídavkem propolisu může výrazně urychlit jejich hojení. Dále jej můžeme pozvat k pomoci při projevech akné a dalších nepříjemných kosmetických problémů. Nemíme ale přitom zapomenout na skutečnost, že většina podobných problémů má svůj původ například v nedostatku některých vitamínů nebo minerálů. Ošetření propolisem tedy může pomoci v léčbě důsledků, ale neodstraní příčinu problémů. Proto je nutné se poradit s lékařem.

Od včelaře nebo z lékárny

Kde propolis sehnat? Tato přírodní surovina je k dostání u některých včelařů, ale pokud žádného neznáte, nemusíe zoufat. Stačí zajít do nejbližší lékárny a koupit si buď tinkturu nebo jiný roztok s propolisem - lékárníci vám jistě poradí. Pokud byste si vhtěli vyrobit propolisovou tinkturu sami doma, také to není vyloučené. Stačí propolis a silný alkohol, buď koupený v lékárně nebo je možné použít i silnou pálenku. Do uzavíratelné sklenice pak vložíme propolis a dvojnásobné množství alkoholu a necháme tři týcny luhovat. V průběhu této doby je dobré sklenici několikrát protřepat. Po stanovené době hotovou tinkturu slijeme přes plátýnko do čisté lahvičky a můžeme v temnu a chladu skladovat připravené k využití.

KAM DÁL: Fenka BB je vycvičena na hledání kůrovce. Nicole Vošvrdová ji vycvičila tak, že brouka najde v každém stadiu vývoje.