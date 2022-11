Jak jednoduše rozpustit odolný vodní kámen na toaletě

Vodní kámen se vyskytuje zejména na místech, kde je "tvrdá voda", tedy voda, která obsahuje velký podíl minerálů, mezi které patří mimo jiné vápník a hořčík, jak na svém webu uvádí Britannica. Toaletní mísa není jediným místem, kde se tyto minerály mohou usazovat a vytvářet tak vodní kámen.

Často se s ním můžeme setkat i kolem kohoutků u umyvadla, na sprchové hlavici a dalších místech, které přichází s vodou pravidelně do kontaktu.

Jak vodní kámen jednoduše odstranit

Pokud máte problémy zejména s vodním kamenem u umyvadla, či na vodních kohoutcích, pomohou vám běžné ingredience, které už nejspíše máte doma. Řeč je o jedlé sodě a octu. Stačí je smíchat tyto dvě ingredience tak, abyste utvořili pastu.

Výslednou směs poté naneste na místo, že kterého si přejete odstranint vodní kámen a nechte ji zhruba 10 minut působit. Poté si k ruce vezměte houbičku a její hrubou stranou dané místo pořádně vydrhněte. Poté už jen stačí směs octa a jedlé sody smýt a usušit dané místo pomocí hadříku z mikrovláken.

Vodní kámen na toaletě

Zcela jiný případ je ale odstraněné vodního kamene na toaletě. Problémem je, že v toaletní míse se vodní kámen vyskytuje pod hladinou vody, tím pádem není možné na něm nechat několik minut působit směs octu a jedlé sody.

Dokonce ani k vyčistění vaší toalety nemusíte kupovat žádné drahé speciální čističe. K vyčištění odolného vodního kamene z toaletní mísy vám pomůže něco, co už máte doma. Řeč je o tabletách do myčky. Tablety do myčky jsou speciálně vyrobeny tak, aby si poradili s tvrdou vodou, tedy s minerály, které tvoří vodní kámen, jak na svém webu uvádí Taste of Home.

Jak použít tabletu do myčky k odstranění vodního kamene

Ideální je tabletu do myčky vhodit do toaletní mísy a nechat ji rozpustit a působit, a to nejlépe přes noc, nebo po dobu několik hodin.

Poté můžete pomocí štětky na záchod rozpuštěnou tabletu zapracovat do stěn toaletní mísy a nakonec už stačí jen spláchnout a vaše toaleta bude zářit novotou.

KAM DÁL: Jak vyčistit okna a zrcadla beze šmouh: Vyrobte si domácí čistič.