Jak vyčistit okna a zrcadla beze šmouh: Vyrobte si domácí čistič

Šmouhy na oknech a na zrcadlech jsou noční můrou nejedné hospodyňky. Naštěstí se této katastrofě lze spolehlivě vyhnout.

Ne všechny komerční produkty na okna fungují tak, jak by měly. Naštěstí ale existuje jeden léty ověřený recept na domácí čistič, který vám pomůže vyčistit zrcadla a okna v bytě během několika minut a beze šmouh, jak na svém webu uvádí Insider.

Domácí octový čistič na okna

Octový čistit vám ušetří nejen zbytečnou námahu, ale i peníze.

Potřebujete:

láhev se sprejovým uzávěrem

bílý ocet

vodu

hadřík z mikrovláken

Postup:

Stačí jen smíchat bílý ocet, který už s největší pravděpodobností máte doma, s destilovanou vodou v poměru 1:1 a nalít ho do láhve se sprejovým uzávěrem. Poté už stačí jen směs na zrcadla nastříkat a hadříkem z mikrovláken ji setřít do sucha.

Silně znečištěná okna a zrcadla

Tento postup vám ale nepomůže v případě, pokud jsou vaše okna či zrcadla silně znečištěná, v takovém případě je nutné z nich nejdříve odstranit odolné skvrny pomocí houbičky a jarové vody.

Jarovou vodu připravíte lehce, stačí jen do středně velké nádoby nakapat pár kapek jaru a zalít je teplou vodou. Poté si k ruce připravte houbičku a hadřík z mikrovláken. Hadřík namočte do jarové vody, vyždímejte ho a pokuste se z vašich oken a zrcadel odstranit co možná největší množství nečistot.

Pokud se na okna či zrcadla rozhodnete použít houbičku, ujistěte se, že je čistíte hladkou stranou houbičky, ta hrubá by na nich totiž mohla zanechat škrábance. Po očištění skleněných a zrcadlových ploch ve vaší domácnosti je otřete do sucha a pokračujte v běžném způsobu čištění, tedy použitím octového čističe.

Co dělat, když nesnesete vůni octa

Nemusíte se bát, že vám nepříjemný pach octa zůstane na zrcadlech či oknech, ten totiž po chvíli zmizí. Pokud ale pach octa nesnesete ani při úklidu, můžete jeho část nahradit citronovou šťávou. Jestli vám ale ani tento krok nepomůže, smíchejte při výrobě vašeho domácího čističe zkrátka jen citronovou šťávu a vodu v poměru 1:1, dosáhnete tak velmi podobných výsledků, jak na svém webu uvádí Bob Vila.

