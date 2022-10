Jak se zbavit podzimní únavy: Pomůže i vitamín D

Někteří lidé podzim přímo milují, jiní mají v těchto měsících problém i jen vstát z postele. Podzimní měsíce si většina z nás spojí se sezonou výborných dýňových polévek a koláčů, krásně zbarveným listím, s měkkými dekami a horkým kakaem. Podzim je ale bohužel také spojený s vyčerpáním, větší chutí k jídlu a v některých případech dokonce i s depresí.

Únava, kterou většina z nás cítí, je způsobena zejména tím, že nejsme tolik vystaveni slunečnímu svitu a dny se pomalu, ale jistě krátí. Naše tělo by, zdá se, na podzim nejraději přešlo do stavu hybernace a probudilo se až na jaře. Naštěstí ale existují způsoby, jak se podzimní únavy jednoduše zbavit, a to i takové, které nezahrnují šestiměsíční spánek.

Máte dostatek vitamínu D?

Pokud během podzimních měsíců nemáte dostatek energie, může to být tím, že trpíte nedostatkem vitamínu D, které naše tělo získává mimo jiné také ze slunečních paprsků. Ideální je proto hned na podzim doplňovat vitamín D buď pomocí stravy (tučné ryby, červené maso, vaječné žloutky, játra a obohacené cereálie), nebo pomocí doplňků stravy.

Ideální dávka vitamínu D na podzim a v zimě je 2000 IU denně.

Jak poznat, jestli trpíte nedostatkem vitamínu D, najdete zde

Denní světlo

Zejména na podzim, kdy denního světla pomalu ale jistě ubývá, bychom se měli snažit získat z něj naprosté maximum.

Ideální tak je pravidelně vycházet ven na procházku a vystavit se tak slunečnímu záření. Pokud vám ani krátká odpolední procházka od únavy nepomůže, zkuste si pořídit lampu, která vyzařuje SAD světlo. Tento druh světla umí do určité míry nahradit přirozené denní světlo.

Pravidelná fyzická aktivita

Dokonce ani na podzim bychom neměli zapomínat na pravidelné cvičení.

Řada z nás spolu s koncem plavkové sezony ztrácí motivaci docházet pravidelně do posilovny nebo si doma udělat pár sklapovaček, to je ale chyba. Pravidelná fyzická aktivita, ať už jde o cokoliv, nám totiž může pomoci zbavit se podzimní únavy, jak dokazují studie.

Zdroj: Medium, Flexispot

KAM DÁL: Jak se spolehlivě zbavit celulitidy na stehnech.