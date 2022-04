Jak ušetřit za jídlo: Stačí ho správně umístit do lednice a vydrží věky

Expert na skladování jídla Chris Beasley prozradil pro Express, jak přesně umístit jednotlivé potraviny do lednice tak, aby vydržely co nejdéle.

Jedním z nejdůležitějších pravidel je podle specialisty mít lednici dobře zorganizovanou, každá potravina by měla mít své místo.

„Může se to zdát zbytečné, ale když máte předem určený systém, kam co patří, tak se vám zkrátka nestane, že byste na nějaké potraviny vzadu v lednici zapomněli, a zároveň to urychluje vykládání nákupu,“ prozradil.

„Takto můžete lehce zabránit zabránit plýtvání jídlem. Budete mít jasný přehled o tom, co máte doma. Nekoupíte tak stejnou potravinu dvakrát, ani se vám žádné zapomenuté jídlo vzadu v lednici nezkazí,“ pokračoval expert.

Plná lednice

Dalším důležitým pravidlem je lednici nepřeplňovat. Pokud budete v chladničce stavět potraviny jednu na druhou nebo velmi těsně vedle sebe, může se stát, že se budou kazit rychleji.

Přepněná lednice totiž zhoršuje správnou cirkulaci vzduchu mezi jednotlivými jídly.

Různé teploty

Lednice udržuje na různých místech různé teploty. Je to kvůli tomu, že ne všechny potraviny by měly být skladovány ve stejných teplotách.

Je důležité vědět, jak přesně tyto teplotní zóny v lednici fungují a kam jakou potravinu umístit. Jednotlivé teplotní zóny vaší lednice můžete najít v manuálu nebo je změřit pomocí teploměru.

Nejchladnější část

V části lednice, kde je teplota nejnižší, byste měli skladovat zejména maso a ryby.

Skvělým tipem je tyto potraviny umisťovat spíše dozadu do lednice. Přední část poliček v lednici se totiž často příliš otepluje jejím otevíráním.

Zelenina

V chladničce je také vyhrazené místo pro zeleninu, které není tak suché jako zbytek lednice, a zelenina vám tak déle vydrží. Většinou se jedná o zasouvací nádoby vespod.

Vajíčka

Vejce je podle specialisty nejlepší skladovat na vrchní nebo střední poličce, kde je teplota většinou konzistentní. Déle tak vydrží.

Zbytky

Pokud vám zbyla část oběda nebo večeře, je důležité ji nejdříve nechat zcela vychladnout, aby nezměnila teplotu v lednici. Dále je také nutné zbytky v lednici skladovat v uzavřené krabičce, jinak vám příliš dlouho čerstvé nevydrží.

Mléko

Většina lidí skladuje mléko ve dveřích lednice, ty jsou ale často vlivem otevírání mnohem teplejší než zbytek chladničky.

Lepší místo pro skladování mléka je tedy na jedné z poliček. To samé platí i pro další nápoje, které jsou běžně skladovány ve dveřích lednice.

