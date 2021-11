Jak vybrat dokonalý dárek, kterým oslníte? Jde to lehce a dokonce i levně

Vánoční svátky mohou být tím nejkrásnějším obdobím, ale zároveň také tím nejhorším. To záleží na tom, jak dobří jste v dávání dárků.

Pokud vás 1. prosinec děsí více než Freddy Krueger, je tu poměrně velká šance, že rozdávání a výběr darů není zrovna vaší silnou parketou.

Nebojte, existuje hned několik jednoduchých tipů, kterými se můžete inspirovat.

Na prezentaci záleží

Ať už se vám to líbí, nebo ne, součástí dárku je i to, jak je zabalený. Pokud na okrasné balení zkrátka nemáte talent, nevadí. Kolem Vánoc se ve všech malých a velkých obchodních centrech vyrojí balicí stánky, kde vám s tím pomohou. Další možností je koupit dárkovou tašku.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, hlavně ze zakoupené věci sundejte cenovky!

Udělejte si seznam

Někoho můžete znát celá desetiletí, ale když přijde na rozdávání dárků, tak vás nenapadá ani jedna jediná věc.

To není nic neobvyklého, někdy dokonce může být mnohem těžší vymyslet, čím obdarovat někoho, koho známe téměř celý svůj život, než toho, koho jsme poznali před týdnem.

Udělejte si seznam. Zkrátka si napište na papír, co má daný člověk rád a o co se zajímá. Někdy totiž k tomu, aby se vám v hlavě zrodil nápad na dokonalý dárek, pomáhá tyto zájmy vidět černé na bílém.

Zavzpomínejte

Je potřeba si uvědomit, že dárkem nemusí nutně být něco, co dotyčný zrovna potřebuje. Může to být například i něco, co ho vezme "zpátky do minulosti".

Pokud se znáte už od dětství a každý den jste spolu jedli určitý druh bonbónů, které jsou dnes už těžko k sehnání, přibalte je k dárku. Nechte zarámovat fotku z letního tábora, kde vám bylo 10 let, nebo z vaší první společné dovolené. To ocení každý.

Dejte do toho něco ze sebe

Skělým dárkem, který také nadchne každého, je něco, co sami vyrobíte. Umíte plést? Skvěle! Darujte šálu. Jste malíř? Namalujte olejovkami jejich oblíbeného domácího mazlíčka. Úspěch je zaručen.

Charita a poukaz

Pokud vás ale i po udělání si seznamu a zavzpomínání na minulost stále nic nenapadá, darujte jménem daného člověka nějakou tu kačku na charitu, dobrým skutkem nikdo nepohrdne.

Pokud ale spěcháte a zkrátka a dobře to chcete mít co nejrychleji za sebou – dárkový poukaz do jejich oblíbeného obchodu to vždy jistí.

Zdroj: Huffpost

