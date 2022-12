Levné dárky pro každého, kterými rozhodně neurazíte

Období Vánoc je pro celou řadu lidí spíše než odpočinkem obdobím stresu, které je spojené s přeplněnými obchodními centry, těsným rozpočtem a dalšími nepříjemnostmi, které jsou úzce spojeny s výběrem vánočních dárků.

Bezmyšlenkovité procházení se po obchodních centrech v naději, že nás v nich osloví nějaký předmět, pro většinu z nás nepřichází v úvahu. V prosinci se totiž obchody mění v gigantická mraveniště plná tlačenic a front, ze kterých není úniku.

Řada lidí tak preferuje nákup vánočních dárků předem, v klidu si vše rozmyslet a do obchodů vyrazit teprve až v momentě, kdy vědí, co přesně chtějí koupit. To vše v zájmu co možná nejrychlejšího návratu.

Pokud už vás ale znervózňuje blížící se Štědrý den a vy stále nemáte nakoupeno a ani vybráno, nezoufejte. Stačí si jen vybrat z následujících tipů, se kterými nezklamete.

Rukavice na dotykový displej

Používat dotykový mobil v zimě může být opravdová výzva.

V rukavicích na naše prsty displej telefonu nereaguje. Často se tak snažíme rukavice sundat jen napůl, zatímco nám mobil pomalu, ale jistě vyklouzává z rukou a padá k zemi. Naštěstí ale existuje způsob, jak se omrzlinám, ale i rozbitému telefonu jednoduše vyhnout. Jsou jím rukavice na dotykový displej. Tento speciální druh rukavic nám umožňuje, abychom dotykové telefony používali bez nutnosti je sundat, a to materiálem na konečkách prstů.

Lepší dárek si snad ani nelze přát.

Háček na kabelku

Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se ženy v restauracích potkávají, je nedostatek místa pro odložení kabelky. Kabelku nechtějí pověsit na věšák, který se často nachází daleko od místa, kde sedí, aby předešly jejímu odcizení. Často tak nezbývá nic jiného než kabelkou zabrat jedno místo u stolu, nebo si ji odložit za sebe na židli či na zem. Ani jedna z těchto možností ale není ideální.

Každou ženu ve vašem okolí proto potěšíte přenosným háčkem na kabelku, který si mohou nosit všude s sebou a s jeho pomocí si kabelku bez problémů zavěsit na stranu jakéhokoliv stolu. Háček totiž stačí rozložit a umístit ho ze strany na stolní desku a kabelku si můžete pohodlně odložit.

Designová termoska či termohrnek

Klasickou termoskou či termohrnkem potěšíte opravdu každého, a to zvláště v podzimních a zimních měsících, kdy se trocha horkého čaje či kávy obzvláště hodí. Klíčem je nesáhnout ihned po klasické litrové černé termosce s víčkem, kterou známe z dětství, ale porozhlédnout se po nových typech této klasiky.

Seženete ji totiž téměř v jakémkoliv provedení, které vás napadne. Zamyslete se tak nad tím, jaké barvy má člověk, kterému chcete termosku či termohrnek věnovat, a jeden dárek máte vyřešený. Pokud si nejste jistí tím, po jaké barvě sáhnout, vsaďte na neutrální tóny.

Lokátor

Tento tip na dárek se může zdát poněkud zvláštní. Lokátor nám ale může ušetřit spoustu problémů a stresu.

Ideální je tímto dárkem obdarovat kamarády či členy rodiny, kteří často cestují a bojí se toho, že je jednou potká nepříjemná ztráta zavazadla. To, že aerolinky některá zavazadla ztratí, zkrátka není nic neobvyklého, děje se to bohužel dnes a denně a návrat zavazadla jeho majiteli může trvat až několik dnů či týdnů. Existuje ale jeden trik, který může tento proces značně urychlit.

Stačí jen před odbavením do vašeho zavazadla umístit lokátor a vždy tak budete přesně vědět, kde se dané zavazadlo nachází.

