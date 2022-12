Nevíte, co nadělit pod stromeček? Vsaďte na knížku. Na své si letos přijde opravdu každý

Tento rok vyšlo obrovské množství knižních titulů, které se téměř okamžitě staly senzacemi. Vyberou si z nich milovníci fiktivní literatury, krimi, fantasy, ale i biografií, memoárů, historie a mnoha dalších žánrů.

Aplikace Goodreads, která se zaměřuje především na hodnocení knih prostřednictvím recenzentů, zveřejnila seznam nejoblíbenějších knih roku 2022. Tohle jsou letošní favoriti.

Stacy Willingham: Záblesk ve tmě

Na seznamu knižních novinek od aplikace Goodreads nalezneme titul Záblesk ve tmě, literární debut Stacy Willingham, který šokoval i dlouholeté milovníky thrillerů.

Kniha pojednává o mladé dívce Chloe Davisové, jejíž otec byl odsouzen za vraždu šesti žen, když jí bylo pouhých dvanáct let. Od té doby uplynulo již dvacet let a Chloe se snaží na svou minulost zapomenout. Najednou ale zmizí další dívka v jejím bydlišti a hned po ní druhá... Zdá se, že se historie opakuje.

Matthew Perry: Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih

Pokud hledáte ideální dárek pro vaše blízké, kteří milují seriál Přátelé, máme pro vás skvělý tip. Hvězda tohoto legendárního seriálu, Matthew Perry, který si v Přátelích zahrál postavu charismatického Chandlera Binga, se totiž svěřil o svých radostech i strastech v upřímném životopise. V knize nechybí ani jeho vyčerpávající boj se závislostí, který se snaží nadlehčit svým typickým humorem.

Patrik Hartl: 15 roků lásky

Vedle nešlápnete rozhodně ani s dílem 15 roků lásky od hvězdy české literární scény, Patrika Hartla. Jde o příběh o lásce, štěstí, radosti a o nevyzpytatelných cestách osudu. Hlavním hrdinou knihy je dvaatřicetiletý Aleš, který měl neuvěřitelné štěstí a našel svou duhou polovičku, nyní už se s ní jen musí naučit žít.

Stephen King: Outsider

Pokud máte v rodině, nebo mezi přáteli milovníka hororů, ze kterých vám naskočí husí kůže, volba je jasná. Outsider od samotného mistra tohoto ponurého žánru, Stephena Kinga, je přesně to pravé.

Kniha pojednává o vraždě jedenáctiletého chlapce, ze které byl obviněn oblíbený trenér Terry Maitland, kterého měla rodina zavražděného chlapce v oblibě. Nakonec se ale vyšetřování vraždy začíná posouvat zcela jiným, děsivým směrem.

Heather Morrisová: Tatér z Osvětimi

Jedním z nejznámějších symbolů holocaustu je malé tetování čísla na předloktí vězňů koncentračních táborů. Tatérů těchto čísel bylo hned několik, jedním z nich byl i slovenský Žid Lale Sokolov. Tento příběh plný děsivých událostí, ze kterých se zatajuje dech, zároveň dokazuje, že i vedle neuvěřitelné brutality může existovat láska.

Alena Mornštajnová: Slepá mapa

Toto dílo začíná obdobím před první světovou válkou a sleduje život mladého páru, který spolu chce začít nový život. Anna a Antonín se spolu odstěhovali do malého městečka na severu Čech. Nějakou dobu bylo vše zalité sluncem, poté byl ale Antonín raněn na frontě a u Anny propuká tuberkulóza...

Irena Cápová: Královna všech

S podtitulem: Alžběta II., její rodina, dynastie a Firma: Současnost a budoucnost rodu Windsorů

Britská královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022. Odešla v úctyhodném věku 96 let, jen několik měsíců poté, co v červnu oslavila sedmdesát let na trůně. Její příběh je bez nadsázky příběhem století. Britská panovnice desítky let budila všeobecný respekt, úctu a sympatie – a to i v zemích, které se samy dávno monarchie zbavily. Když zemřela, jako by se celý svět na chvíli zastavil.

To všechno je tématem Kniha od autorky Ireny Cápové, která vás příběhem provede a odpoví na otázky, proč se vlastně těšila královna Alžběta II. takovému všeobecnému respektu a popularitě, jaký je její odkaz v současném světě, co to vlastně znamená, být „senior royal“, v čem tkví práce královské rodiny, co se bude dít nyní, když se britským panovníkem stal někdejší princ z Walesu, Charles, nový král Karel III.

Forbes Cooking

Pestré jídlo - bohatý život

Požitkářská kuchařka Forbes Cooking není jen výčtem receptů, ale předlohou pro sváteční i všední dny, které se díky ní zalesknou bohatstvím chutí a vůní. Projezte se světovými kuchyněmi a nechte se podmanit jejich hojností a dekadencí, ale také vyvážeností zdravého stravování. Servírujeme návody, jak se neodbývat, ani když není času nazbyt. Pochutnáte si na sytých snídaních, výživných pokrmech bez masa, českých srdcovkách, famózních salátech i hříšných dezertech – vždy však s gurmánskou finesou hodnou vás, požitkářů bohatého života!

Zdroj: Businessinsider

