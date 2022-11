Jak vybrat vánoční dárek pro manželku nebo přítelkyni, aby vám ho pod stromečkem nehodila na hlavu

Výběr toho správného vánočního dárku je tématem číslo jedna téměř každý podzim. Dárek, který někomu věnujeme, totiž hodně prozrazuje.

Nese spoustu informací o tom, jaký vztah chováme k obdarované osobě, ale také o tom, jestli si s danou osobou dobře rozumíme. „Výběr špatného dárku může být pro vztahy riskantní, protože říká, že nemáme nic společného,“ uvedla Elizabeth Dunn, profesorka psychologie na univerzitě Britská Kolumbie v Kanadě, jak informuje BBC.

Řada lidí je přesvědčena o tom, že dárky, které umístíme pod stromeček, musí být hlavně hodnotné, to je ale obrovský omyl. To, že za dárek dáte, všechny vaše úspory, vám úspěch nezaručí, nejdůležitější je samotný výběr dárku. To dokazuje i studie s názvem Penězi si lásku nekoupíte: Asymetrická přesvědčení o ceně dárku a pocitech uznání publikovaná v odborném časopisu ScienceDirect.

Co na Vánoce pořídit vaší partnerce či manželce?

Pokud chcete, aby dárek, který vaše partnerka najde pod stromečkem, byl zaručený úspěch, stačí jen nastražit uši či zapátrat v paměti. Vzpomeňte si na to, co vaši partnerku trápí či co jí chybí, a pokuste se svým dárkem tento problém vyřešit.

Darujte dárek, který jí ulehčí život

Do Vánoc stále zbývá ještě několik týdnů, je tedy nejvyšší čas na to, abyste nastražili uši a pozorně poslouchali, na co si vaše manželka či přítelkyně stěžuje.

Ženy si jsou totiž dobře vědomy toho, že pro jejich mužské protějšky jsou Vánoce a s nimi spojené nakupovaní dárků zdrojem stresu a úzkosti, které často vyústí v darování zpívající kuchyňské chňapky či čističe na okna. Takový dárek zkrátka není tou nejlepší volbou, navíc by mohl být vaší poslední.

Řada partnerek se tak před Vánoci snaží svým drahým polovičkám nenápadně naznačit, co by si přály najít pod stromečkem.

Nejčastější stížnosti a oblíbené dárky

Pro ženy, které trápína bolest zad, je ideálním dárkem masážní polštářek či poukaz na hloubkovou masáž. Pokud se vám partnerka svěřila s tím, že je v poslední době pod velkým stresem, pořiďte jí např. sadu levandulových přípravků do koupele nebo víkendový pobyt v lázních, kde všechny její starosti zmizí v zákoutích solné jeskyně.

Velký pozor byste měli dávat mimo jiné i v kuchyni. Ženy často při vaření mimoděk prozradí, co by jí každodenní přípravu jídel usnadnilo. Zaslechly jste od vaší partnerky něco o starém ručním mixéru, který nedávno oslavil své 20. narozeniny a funguje už jen silou vůle? Neváhejte a kupte nový, neprohloupíte.

Co dělat, pokud si nevíte rady s výběrem dárku

V momentě, kdy od své partnerky uslyšíte poznámku o tom, že nemá co na sebe nebo že by si ráda pořídila novou kosmetiku, se výběrem se neobtěžujte. V takovém případě je totiž jen velmi malá šance, že byste se trefili do jejího vkusu, velikosti či typu pleti, pokud tedy nezmínila konkrétní produkt. Vsaďte na starý dobrý dárkový poukaz.

