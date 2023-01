Mozková mlha: Potíže s chronickou únavou zažene meditace i kreativita

Mozková mlha je označení pro stav, který se projevuje potížemi s koncentrací, pamětí, chronickou únavou a celou řadou dalších nepříjemných symptomů, které mohou mít negativní vliv na téměř všechny aspekty našeho života.

Název tohoto stavu je odvozen od pocitu, že člověku, který trpí mozkovou mlhou, se zdá, jako by byl jeho mozek zamlžený. Může být dokonce i dezorientovaný a mít potíže s vyjadřováním.

Nejdříve je nutné vědět, jakými příznaky se tento stav projevuje, abychom ho byli schopni určit, a poté se zaměřit na to, co by ho mohlo způsobovat. Důvodů vzniku mozkové mlhy může být hned několik.

Lidé trpící mozkovou mlhou mohou mít problémy s kognitivními funkcemi, mezi které patří mimo jiné také:

soustředění se na jednu myšlenku či nápad

multitasking

konverzace

vzpomínání si na věci

sledování svého okolí

Dále se mozková mlha může projevovat mimo jiné také nedostatkem energie na běžné činnosti, chronickou únavou, nedostatkem motivace, sklonem ke smutku a náladovosti, problémy se spánkem.

Obrazné zamlžení mozku může být důsledkem hned několika stavů, mezi které patří:

chronický stres

hormonální změny

dehydratace

některé druhy léků (především léky na úzkost s depresi)

deprese

špatná strava

infekce a jiné zdravotní problémy

Jak se mozkové mlhy zbavit?

Nejdříve se zaměřte na možné příčiny vzniku tohoto stavu. Ujistěte se také, že jste napravili veškeré možné důvody vzniku mozkové mlhy, které můžete ovlivnit.

Studie dokazují, že vám se zbavením se mozkové mlhy může pomoci dokonce i pouhá pauza. Pokud se tedy někdy nemůžete soustředit na úkol před vámi nebo na sobě pozorujete jiné příznaky tohoto stavu, dejte si pauzu. Je totiž pravděpodobné, že půjde o mnohem produktivnější řešení, než kdybyste se snažili s daným úkolem pokračovat.

Důležité ale také je, co během dané pauzy děláme. Strávit pauzu na sociálních sítích vám podle výzkumů příliš nepomůže. Existuje ale hned několik aktivit, které vás mohou mozkové mlhy zbavit již za několik minut.

Meditace: Pomocí meditace můžete zlepšit vaše soustředění.

Jak správně meditovat najdete zde

Zavolejte kamarádovi: Výzkumy dokazují, že hovory s blízkou osobou zlepšují naše mozkové funkce.

Výzkumy dokazují, že hovory s blízkou osobou zlepšují naše mozkové funkce.

Krátký spánek nám může pomoci mimo jiné i se zlepšením našich kognitivních funkcí.

Pobyt v přírodě má pozitivní vliv na naše mentální zdraví.

Zdroj: Very Well Mind, Healthline

