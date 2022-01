Nejlepší pokojovky do ložnice. Vyčistí vzduch a skvěle doplní každý interiér

Mimo eliminaci škodlivin mají rostliny také blahodárný vliv na naši psychiku. Lidé se v přítomnosti rostlin často cítí méně ve stresu. Toto jsou rostliny, které jsou experty na čištění vzduchu, jak uvádí web Country Living.

Lady Palma

Nejen, že vám tato rostlina pomůže vyčistit vzduch v místnosti, ale také krásně vypadá, asi těžko byste hledali elegantnější čističku vzduchu.

Co se týká péče, nemá ráda přímé sluneční světlo, ale ani stín. Preferuje nepřímé světlo a zálivku, pouze pokud je vrchní část zeminy v květináči zcela suchá. Stejně jako u levandule je potřeba se ujistit, že rostlinu nepřeléváte, jinak by to mohlo skončit jejím uhynutím.

Levandule

Tato voňavá rostlina sice není typickou pokojovkou, ale za správných podmínek se jí může dařit i uvnitř, nejlépe na okně směřujícím na jih. Jednou z nejdůležitějších věcí, které této rostlině musíte zajistit, je totiž přímý sluneční svit, a to dokonce po dobu hned několika hodin denně.

Zalévejte ji, jen pokud budete cítit, že je zemina v květináči mírně vyschlá, nikdy ji ale nepřelévejte, nebo se vám může stát, že uhnije.

Gumovník

Dyzajnovým doplňkem do ložnice či obýváku je bezesporu i gumovník. Má silné lesklé listy, které se budou nádherně vyjímat ať už na zemi, nebo na poličce.

Ideální pro pěstování gumovníku je místo, kam svítí slunce spíše mírně. Gumovník je také potřeba velmi často zalévat, hlína v květináči by nikdy neměla být zcela suchá. Na druhou stranu by ale nikdy neměla v květináči vytvořit bažinu.

Břečťan popínavý

Tomuto druhu břečťanu se daří téměř kdekoliv, dokonce mu ani nevadí květináč sdílet s dalšími rostlinami.

Vyžaduje ale velmi jasný sluneční svit a poměrně častou zálivku. Předtím, než květinu zvnovu zalijete, by měla půda v květináči trochu vyschnout.

Areca obecná

Listnaté chocholky této rostliny mohou dosáhnout až dvou metrů, ujistěte se proto, že na ni doma máte dostatek prostoru.

Ideální je tuto roztlinu umístit na poličku či okno s jasným slunečním svitem a ujistit se, že je neustále zalévána, stejně jako gumovník preferuje neustálou vlhkost. Nenechte ji ale, aby ve vodě stála.

Boston Fern

Tento krásný druh kapradiny je jednou z nejlevnějších pokojových rostlin, ale zároveň vypadá skvěle téměř v jakémkoliv interiéru.

Péče o tento druh rostliny je ale o něco náročnější. Preferuje slunná místa a každý den je potřeba ji mlžit. Připravte se také na to, že jí pravidelně opadávají listy, které pod květinou vytváří pořádný nepořádek.

Zdroj: Country Living

